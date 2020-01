Neef van Meghan Markle verdwijnt mogelijk 3 jaar achter de tralies na naaktlopen in Hollywood MVO

08 januari 2020

12u00 0 Royalty Thomas Dooley Markle (28), het jongere neefje van hertogin Meghan (38), verscheen dinsdag voor de rechter. De jongeman liep naakt over de straten van Hollywood, onder invloed van drugs, toen hij gearresteerd werd. Daarop staat in het ergste geval een gevangenisstraf van drie jaar. Thomas smeekte echter om hulp te krijgen voor zijn vermeende mentale problemen, in plaats van opgesloten te worden.

Het is een spijtige conclusie, maar voor iemand die zo erg in de spotlights staat, heeft Meghan Markle het niet bepaald getroffen met haar familie. Na een openbare ruzie met haar vader en een vernederend interview dat haar moeder gaf aan BBC, is het nu haar neef die de Markles in een slecht daglicht zet. Thomas Dooley Markle werd in september opgepakt, nadat agenten hem naakt over een drukke straat zagen lopen in de buurt van Santa Monica Boulevard. Onderzoek wijst uit dat hij op dat moment onder invloed was van drugs.

Uiteraard doken er online meteen foto’s van het voorval op, waarop te zien is hoe Thomas in een politiecombi wordt geduwd. “Hij droeg alleen een handdoek, die uiteindelijk op de grond viel”, schrijft een getuige op Twitter. “En hij sprak alleen maar wantaal. Je kon er niets van verstaan.” Bovendien verzette Thomas zich hevig tegen zijn arrestatie, waardoor hij nog een extra aanklacht aan zijn been kreeg. Hij duwde de politiemensen en schold hen uit. Eens hij in de auto zat, werd het er niet beter op. De agenten moesten het voertuig stilleggen en wachten tot er een ambulance langskwam, die Thomas kon vastbinden aan een bed. Hij werd vier dagen vastgehouden, om vervolgens vrij te komen door een borg van 25.000 pond (29.000 euro) te betalen.

Mentale problemen

Toen hij dinsdag voor de rechtbank van Californië stond, smeekte Thomas de rechter om hem niet naar de gevangenis te sturen. Het zou namelijk kunnen dat hij drie jaar lang achter de tralies verdwijnt. De man wijt zijn vreemde gedrag aan mentale problemen, waarvoor hij graag hulp zou krijgen van de staat. Zijn advocaat, Damon Alimouri, suggereerde een rehabilitatieprogramma als alternatief voor opsluiting.

Het feit dat Thomas kwam opdagen in een versleten, zwarte short en een T-shirt met bloemen, hielp zijn zaak echter niet bepaald vooruit. Een beveiligingsagent moest hem meermaals vragen om zijn pet en zonnebril te verwijderen tijdens de zitting.

De uitspraak is nog niet bekend. Rechter Gustavo Sztraicher vroeg de aanklagers om het voorstel rond rehabilitatie grondig te bekijken voor hij zijn beslissing neemt. Thomas moet volgende maand opnieuw voor de rechtbank van Los Angeles verschijnen.

