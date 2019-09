Neef Meghan Markle opgepakt voor naaktloperij SDE

30 september 2019

08u35

Bron: AD 0 Royalty Thomas Dooley (29), een neef van Meghan Markle (38), is in Hollywood aangehouden voor naaktloperij. De man liep met alleen een piepkleine handdoek om het lijf over straat. Hij zit momenteel in de gevangenis en mag pas naar huis als hij een borgtocht van omgerekend 23.000 euro betaalt.

Volgens verschillende ooggetuigen liep Dooley “waarschijnlijk onder invloed van drugs” halfnaakt over straat. De man zou zich hevig hebben verzet tegen zijn aanhouding. Dat schrijven Amerikaanse en Britse media. “De politie kreeg een bizarre tirade over zich heen. Een van de agenten kreeg een schop en raakte lichtgewond”, aldus een anonieme inwoner van de Amerikaanse stad. Dooley is aangeklaagd voor verzet tegen zijn aanhouding, het beledigen van ambtenaren in functie en het verwonden van de agent.

Thomas Dooley is de zoon van de 53-jarige Thomas Markle Junior, een halfbroer van Meghan Markle. Thomas Dooley heeft ook nog een broer: de 26-jarige Tyler die in de VS marihuana voor medische doeleinden teelt. Meghan was ooit zeer close met haar neefjes. Ze werd vaak gevraagd om op de jongens te passen, maar de band verwaterde toen ze ouder werd en carrière maakte als actrice.