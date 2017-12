Nederlandse troonopvolger prinses Amalia viert veertiende verjaardag, maar moet gewoon naar school MVO

08u55

Bron: ANP 0 ANP Koning Willem-Alexander en prinses Amalia Royalty Prinses Amalia is vandaag, donderdag 7 december, jarig. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima viert haar veertiende verjaardag.

De Marinierskapel van de Koninklijke Marine verzorgt donderdagmiddag een besloten concert ter gelegenheid van Amalia's verjaardag. Het zogenoemde 'Prinses van Oranje Concert' wordt gegeven in de Gothische zaal van het voormalige koninklijk paleis Kneuterdijk, nu het gebouw van de Raad van State.

Voor Amalia zelf is het donderdag een gewone schooldag. Ze zit op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag en is bezig met haar derde jaar. Voor komend schooljaar maakt ze een studiekeuze.

Tijdens het interview dat haar vader Willem-Alexander in april gaf rond zijn vijftigste verjaardag sprak hij over zijn oudste dochter. Zij moet zichzelf leren kennen, zei de koning. "Daarom zeg ik ook tegen Amalia: ken je eigen grenzen. Ga daar overheen. Maak fouten, dat heb ik ook gedaan, veel zelfs."

Amalia kreeg op 30 april 2013 tijdens de troonswisseling de titel Prinses van Oranje. De titel is voorbehouden aan de troonopvolger.