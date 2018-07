Nederlandse prinses gaat tv maken MVO

03 juli 2018

11u09 2 Royalty De Nederlandse prinses Laurentien is de eerste hoofdgast van het nieuwe Omroep MAX-programma Eindredactie. Daarin maakt ze als eindredacteur samen met een televisieteam een volwaardig televisieprogramma, zo kondigt de omroep dinsdag aan.

Als thema heeft Laurentien ervoor gekozen om verschillende groepen onzichtbaren, zichtbaar te maken. "Het is geweldig om te doen", zegt de prinses. "De lat ligt hoog en het is heel spannend om zo'n ingewikkeld thema goed in beeld te brengen. Ik ben diep geraakt door de bijzondere verhalen en openhartige inzichten die hopelijk heel veel mensen de ogen zullen openen."

De aflevering van Laurentien is maandag op NPO 1 te zien. Een week later is Normaal-zanger Bennie Jolink aan de beurt.