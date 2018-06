Nederlandse prinses Christina (71) heeft botkanker Suzanne Borgdorff

20 juni 2018

16u35

Bron: AD 0 Royalty De Nederlandse prinses Christina (71) heeft botkanker. De ziekte is in het najaar van vorig jaar geconstateerd, laat het Koninklijk Huis weten. Volgens de communicatiedienst is haar conditie stabiel en voelt de prinses zich naar omstandigheden goed.

"Christina beschouwt haar ziekte als een chronische conditie waar zij goed mee kan leven'', klinkt het in de verklaring.

Christina is de jongste dochter van wijlen koningin Juliana en prins Bernhard en het zusje van Beatrix, Irene en Margriet. Van 1975 tot 1996 was ze getrouwd met de Cubaan Jorge Pérez y Guillermo (71), die ze in New York leerde kennen. Zij hebben drie kinderen: Bernardo (41), Nicolás (38) en Juliana (36).

Sinds 5 april 1963 gebruikt Christina, die bij haar geboorte de namen Maria Christina van Oranje - Nassau mee kreeg, haar tweede naam. Omdat Juliana tijdens haar zwangerschap de ziekte rodehond opliep, kampt Christina met een oogziekte. Van de prinses is bekend dat ze goed kan zingen. Ze zong op de begrafenis van zowel Bernhard als Juliana.