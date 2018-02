Nederlandse prinses Amalia maakt middelbare school in China af kv

14 februari 2018

03u38

Bron: ANP 0 Royalty De Nederlandse prinses Amalia (14) gaat het slotstuk van haar middelbare school volgen in China. Dat schrijft De Telegraaf. Volgens de krant zou het de warme belangstelling van koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor China verklaren. Vorige week nog hadden zij een ontmoeting met president Xi Jinping van China.

Amalia zou in 2019 naar het UWC in Changshu gaan, schrijft de krant. De school is een 'filiaal' van het Atlantic College in Wales, waar Willem-Alexander begin jaren tachtig zijn voortgezet onderwijs voltooide.