Nederlandse prinses Alexia doet boekje open over koninklijke leven TDS

29 april 2020

08u40

Bron: ANP 0 Royalty De Nederlandse prinses Alexia (14) is heel erg tevreden met hoe haar ouders het doen. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vindt ze “echt heel goede ouders”, zo zei ze in een bijzondere online-vraag- en antwoordsessie van YouTuber Enzo Knol, waaraan Alexia en Máxima meededen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Youtuber Enzo vroeg Máxima hoe het er achter de schermen aan toe ging in het paleis. Máxima begon zichtbaar te twijfelen: “Ze gaat zeggen dat ik een hele lastige moeder ben, die altijd streng is, die altijd chagrijnig is en geen energie heeft”, knipoogde de koningin, die vervolgens zei dat prinses Alexia die vraag beter kon beantwoorden.

“Ik vind, gezien het werk wat mijn moeder altijd doet, dat ze het heel goed doet”, begon de 14-jarige prinses. “Ze moet heel veel tijd besteden aan haar baan natuurlijk maar ze is er altijd en zo niet dan zijn er altijd weer dingen die we samen kunnen doen. Ik breng nog steeds heel veel tijd met haar door en wij allemaal. Ik vind mijn ouders echt heel goede ouders”, zo zei Alexia spontaan. Máxima reageerde daar enthousiast op: “Dit was niet scripted.”

Beetje stress

“Soms is er natuurlijk wel een beetje stress”, vervolgde Alexia. “Maar ik denk dat bij alle ouders dat ze soms betere dagen hebben en soms slechtere dagen maar over het algemeen is het heel gezellig hier.” Dat kon Máxima beamen: “We kunnen heel erg met elkaar lachen.”

LEES OOK:

PORTRET. Koningin Máxima: de Argentijnse die ‘ver weg’ wilde blijven van het koningshuis, maar elke crisis majestueus doorstaat (+)

Als Koningsdag ‘Woningsdag’ wordt