Nederlandse Prins Friso vijf jaar geleden overleden: "Jaren van enorme vreugde en intens verdriet" MVO

12 augustus 2018

10u28

Bron: ANP 1 Royalty Het is zondag precies vijf jaar geleden dat de Nederlandse prins Friso in paleis Huis ten Bosch in Den Haag overleed aan de gevolgen van het ski-ongeluk dat hem anderhalf jaar eerder tijdens zijn wintersportvakantie in het Oostenrijkse Lech had getroffen.

Prins Friso, de tweede zoon van prinses Beatrix en wijlen prins Claus, werd 44 jaar. Hij was getrouwd met prinses Mabel en samen hadden ze twee jonge dochters, Luana en Zaria. De uitvaart was enkele dagen later op de begraafplaats van de Stulpkerk in Lage Vuursche, pal naast zijn vroegere ouderlijk huis, kasteel Drakensteyn. Het kerkhof trekt sindsdien nog bijna dagelijks extra bezoekers, die het naast het hek van Drakensteyn gelegen graf komen bekijken.

In het televisie-interview ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag beaamde koning Willem-Alexander vorig jaar dat het overlijden van zijn broer een litteken is dat nooit zal helen. Hij sprak ook over het intense verdriet van zijn moeder Beatrix. Prinses Mabel, die zaterdag 50 jaar werd, zei bij haar verjaardag terug te kijken op jaren "van enorme vreugde en intens verdriet, zware lessen en mooie successen, warme vriendschappen en ware liefde."

Lawine

Friso ging op 17 februari 2012, de laatste dag van zijn vakantie, buiten de piste skiën met jeugdvriend Florian Moosbrugger, beheerder van Gasthof Post waar de Oranjes sinds jaar en dag in Lech verbleven. Friso raakte bedolven onder een lawine en kon pas na 25 minuten uit de sneeuw worden bevrijd. De reanimatie duurde daarna 50 minuten.

"Erg lang. Wellicht zelfs te lang'', zei dokter Wolfgang Koller van het universiteitsziekenhuis in Innsbruck tijdens een emotionele persconferentie enkele dagen later. "Het is duidelijk dat het zuurstoftekort grote schade heeft veroorzaakt in de hersenen. Het is niet zeker of hij ooit weer bij bewustzijn zal komen.''

Prins Friso werd overgebracht naar het Wellington-ziekenhuis in zijn woonplaats Londen voor verdere behandeling. In juli 2013 werd besloten hem naar Huis ten Bosch te halen, om bij zijn familie te zijn. Daar overleed hij een maand later.