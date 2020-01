Nederlandse prins Constantijn noemt besluit prins Harry dapper: “Ik voel me in zekere zin verbonden” MVO

22 januari 2020

11u15 0 Royalty Prins Constantijn vindt het dapper dat prins Harry, zijn ‘collega’ in Groot-Brittannië, een stap terug doet en kiest voor een meer onafhankelijk leven los van het koningshuis. Dat zei de broer van koning Willem-Alexander dinsdag in de NPO 1-talkshow ‘Op1'.

Constantijn volgt de perikelen aan de overkant van de Noordzee “op heel gepaste afstand”, zei hij. “Ik voel me wel in zekere zin verbonden”, vervolgde de prins. Harry is tenslotte de broer van de toekomstig koning, net als hij. Constantijn benadrukte echter dat het Britse koningshuis eigenlijk niet te vergelijken is met dat van Nederland.

“Zij beginnen op een heel andere positie in de familie. Ze hebben heel formele rollen. Wij hebben dat hier heel anders opgelost”, zei Constantijn. “Ik zit wel in het Koninklijk Huis maar daarbuiten moet ik, en mijn broer ook toen hij nog leefde, gewoon mijn eigen boterham verdienen. Zij zitten meer vast tussen die twee werelden.”

Dat Harry en zijn vrouw Meghan nu voor een ander leven kiezen vindt Constantijn “heel dapper van ze”. “Het is dapper omdat hij eigenlijk ook niet goed weet waar hij nu instapt. Ik denk dat er nog heel veel over hun heen zal komen. Dat hebben we ook al wel gezien.”

Afgelopen weekeinde werd duidelijk dat koningin Elizabeth haar zegen gaf aan de wens van Harry en Meghan. Als gevolg daarvan gebruiken ze straks niet meer hun titels als zijne en hare koninklijke hoogheid.