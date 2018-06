Nederlandse Máxima zegt publieke optredens af en gaat naar Argentinië voor overleden zus TDS

07 juni 2018

20u03

Bron: ANP 1 Royalty De Nederlandse koningin Máxima heeft haar geplande publieke optredens voor de komende dagen afgezegd vanwege het overlijden van haar zus Inés Zorreguieta.

Zo zal ze donderdagavond niet in Amsterdam zijn bij de opening van het Holland Festival. Ook heeft de koningin haar bezoek aan een nieuwe huisvesting van Stichting Vluchtelingenkinderen afgezegd. Vrijdag gaat ze ook niet naar Groningen voor de opening van het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het koninklijk gezin gaat immers naar Argentinië, voor de uitvaart van Inés, die woensdagavond op tragische wijze is overleden. De begrafenis is in besloten kring. Inés Zorreguieta was peettante van de Nederlandse prinses Ariane.

Koning Willem-Alexander komt tijdig terug uit Buenos Aires om maandag in Riga te beginnen aan een staatsbezoek aan Letland. Daarna gaat hij nog naar Estland en Litouwen. Koningin Máxima zal hem daarbij niet vergezellen.