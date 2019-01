Nederlandse koninklijke familie vandaag officieel verhuisd naar Paleis Huis ten Bosch Redactie

13 januari 2019

11u30

Bron: ANP 0 Royalty Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn vandaag officieel verhuisd naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Dat meldt de Nederlandse krant AD.

Huis ten Bosch is één van de drie paleizen die door de Staat ter beschikking zijn gesteld aan het Staatshoofd. Het wordt gebruikt als woonpaleis en voor representatieve doeleinden zoals officiële ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders.

Na het vertrek van Prinses Beatrix in 2014 is het paleis enkele jaren niet in gebruik geweest vanwege renovatie. Na de verhuizing van het Koninklijk gezin vinden nog wel enkele afrondende werkzaamheden plaats. De verwachting is dat deze in het voorjaar klaar zijn.

Het paleis is een rijksmonument uit de zeventiende eeuw, en is na de renovatie grondig beveiligd. Zo staan er veertien zwarte palen voor de ingang, zijn er glazen veiligheidsdeuren die de toeging volledig kunnen afsluiten en hangen er overal rondom het paleis camera's.

Eikenhorst

De koninklijke familie verhuisde naar Huis ten Bosch vanuit Wassenaar, waar ze jarenlang woonde. Koning Máxima gaf eerder in een gesprek met de NOS aan dat het gezin zal moeten wennen aan hun nieuwe huis. Over haar oude huis, villa Eikenhorst in Wassenaar, zei ze: “Dit is echt ons thuis, we hebben al heimwee van tevoren.”

De koning noemde het vertrek uit Wassenaar ‘emotioneel’ omdat hij er samen met zijn gezin vijftien prachtige jaren heeft doorgebracht.