Nederlandse koning Willem-Alexander in kersttoespraak: “Het is oké als het even tegenzit” Jan Hoedeman en Simone van Zwienen

25 december 2019

16u26

Bron: AD.nl 0 Royalty “Streven naar geluk is mooi, maar mag geen obsessie worden.” Dat zei de Nederlandse koning Willem-Alexander in een dit jaar meer filosofisch getinte kersttoespraak vanuit de hal van het gerenoveerde paleis. De koning richtte zich in zijn zevende kersttoespraak tot jongere Nederlanders, waarbij hij benadrukte dat het leven niet altijd leuk is.

“Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven", aldus de koning. “In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen.”



Hij noemde de invloed van sociale media op het leven van jongeren niet, maar hij leek er wel naar te verwijzen: “Niemand is perfect, gelukkig maar. Trek het je niet aan als het tegenzit. Geef jezelf wat ruimte. Het is oké.’’



Hij vervolgt: “Als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, dan geeft bijna iedereen hetzelfde antwoord: de mensen om me heen. Familie en vrienden, maar ook mensen die je misschien nauwelijks kent en die gewoon aardig tegen je zijn. Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: ‘het is goed’. Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. Niet alleen deze kerst, maar ook daarna.”

Eén van de meest succesvolste landen

Nederland is volgens de koning nog altijd een van de meest succesvolle landen van de wereld. “Achter dat succes staan mensen zoals u en jij. Miljoenen professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken.”



Hij accentueerde dat ondanks de hoogoplopende emoties Nederlanders het gevoel hebben bij elkaar te horen. Vervolgens noemde hij alle beroepsgroepen die stevig met acties in het nieuws kwamen of onder vuur lagen. “Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers. Ambtenaren en rechters. Boeren bouwers en biologen.’’



Dat is volgens Willem-Alexander de grote kracht van Nederland. “Het draagt niet alleen bij aan een land dat goed presteert, maar ook aan een land waarin mensen gemiddeld genomen gelukkig zijn.”

Máxima en zijn dochters

De koning sprak zijn kerstrede voor het eerst uit in Paleis Huis ten Bosch. Op Twitter werd vrijdag een foto verspreid van de koning, staand in de vestibule. Om hem heen staan meerdere camera’s. Hij verhuisde begin dit jaar met koningin Máxima en zijn dochters naar het paleis in Den Haag.

De Kersttoespraak van Koning Willem-Alexander wordt opgenomen in de Vestibule van Paleis Huis ten Bosch en wordt Eerste Kerstdag om 13.00 uur uitgezonden op o.a. NPO1 en op https://t.co/RlfMusIrxe pic.twitter.com/uVqZXX53Ad Koninklijk Huis(@ koninklijkhuis) link

Vorig jaar week hij in verband met de toen aanstaande verhuizing voor de opname van de toespraak uit naar Paleis Noordeinde, zijn werkpaleis. Toen riep de koning opnieuw op tot verbinding. Het thema was saamhorigheid en hij noemde Nederland anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven.