Nederlandse Gravin Eloise verdedigt kleine broer na aanval van pers: “Hoe kan je zo over iemand praten?” TDS

01 oktober 2020

16u34

Bron: Instagram/AD/RTL Boulevard 0 Royalty De Nederlandse gravin Eloise (18) heeft het weer aan de stok met de roddelbladen. Nadat ze eerder zelf v olgens het blad zou de 16-jarige Claus naar een kostschool gestuurd zijn vanwege puberproblemen. De Nederlandse gravin Eloise (18) heeft het weer aan de stok met de roddelbladen. Nadat ze eerder zelf al rokend op de cover van tijdschrift Weekend werd afgebeeld, staat nu haar kleine broertje Claus op de voorpagina. Het artikel is ook deze keer weer negatief:olgens het blad zou de 16-jarige Claus naar een kostschool gestuurd zijn vanwege puberproblemen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Via Instagram schiet gravin Eloise in het verweer na het kwetsende artikel over haar jonge broer. “Beste Marc van der Linden (hoofdredacteur van weekblad Weekend, red.), wat een raar idee om te suggereren dat Claus weggestuurd wordt, terwijl het de leukste en sociaalste jongen is”, schrijft de 18-jarige Eloise op Instagram. “En hij is ook nog eens een geweldige broer. Hoe kan je zo over een jonge jongen praten, en niet verwachten dat het hem iets doet? Doe normaal en hou je negatieve mening, die op niks is gebaseerd, voor je.”

Hoezo, problemen?

Het artikel in Weekend kwam er nadat bekend werd dat Claus, de zoon van de Nederlandse prins Constantijn en prinses Laurentien, zijn middelbare school de komende twee jaar aan de kostschool Gordonstoun afmaakt. Dat leek een plotse overstap, want het nieuwe schooljaar van de school in Schotland begon eigenlijk al op 1 september. Ook moesten Claus en zijn moeder, die hem bracht, vanwege de coronamaatregelen twee weken in quarantaine.

(lees verder onder de foto)

Gebrek aan discipline

De hoofdredacteur van Weekend suggereert echter dat er een grondige reden was voor de overstap: de jonge graaf zou een gebrek hebben aan discipline. “Hij is charmant en ambitieus, maar heeft kwajongensstreken waar je je als ouders zorgen om zou kunnen maken”, stelde hij. “Dan kan er een moment komen waarop ouders besluiten: als je zo doorgaat, ga je naar kostschool. En deze school staat daar juist bekend om, berucht zelfs, dat je daar discipline wordt bijgebracht.” Volgens de schrijver ging het bovendien om een impulsief besluit, want “anders was hij niet begonnen in Den Haag en nu overgestapt.”

Gordonstoun is overigens een prestigieuze kostschool die vooral bekend stond om het spartaanse regime en de vele pesterijen. Onder anderen prins Philip en zijn zoons Charles, Andrew en Edward en zijn kleinkinderen Peter en Zara Phillips zijn oud-leerlingen van de school.

LEES OOK:

Nederlandse gravin Eloise ‘stiekem’ aan het daten: “Mijn moeder heeft hem al ontmoet”



Lijfstraffen, pesten en pedofilie: Nederlandse graaf Claus (16) naar Schotse kostschool die prins Charles “een absolute hel” noemde (+)

Nederlandse gravin Eloise snapt ophef over sigaret niet: “Ik wil genieten van mijn leven”