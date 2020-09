Nederlandse gravin Eloise ‘stiekem’ aan het daten: “Mijn moeder heeft hem al ontmoet” Redactie

14 september 2020

11u29

Bron: AD 1 Royalty De Nederlandse Gravin Eloise van Oranje heeft het “gezellig” met iemand. Dat vertelde de dochter van prins Constantijn (50) en prinses Laurentien (54) in een nieuw seizoen van ‘Open Kaart’, een onlinereeks van een populaire YouTuber. “ Mijn moeder heeft hem al ontmoet”, liet de gravin onder meer los.

Van een volwaardige relatie is momenteel nog geen sprake, maar gezellig heeft Eloise het wel. Om wie het precies gaat doet de 18-jarige gravin niet uit de doeken, maar het lijkt erop dat het redelijk serieus is. Haar moeder, prinses Laurentien, heeft de jongeman in kwestie namelijk al ontmoet.



Een type jongen heeft Eloise niet echt, zo vertelt ze tijdens het gesprek. “Ik heb totaal geen type. Ik heb mensen leuk gevonden met bruin haar, blond haar, kakker, gewoon van alles, dus ik heb echt geen type.” Het gaat de brunette vooral om het innerlijk. “Qua type innerlijk moet je respect hebben, lief voor anderen, je moet je humor wel hebben”, somde ze haar voorkeuren op.

Roken

Onlangs was de gravin te spotten op de cover van het Nederlandse weekblad Weekend met een sigaret in haar mond. “Dochter Constantijn en Laurentien vliegt uit. Eloise geniet van studentenleven”, stond er in koeienletters op de voorpagina.



Eloise liet weten daarop weten dat het haar dwars zit dat ze niet kan genieten van haar studentenleven. “Ik vind het zo raar om mee te maken. En het maakt me oncomfortabel om zomaar gefotografeerd te worden”, reageerde ze toen op Instagram.

LEES OOK:

Gravin Eloise (18) verovert sociale media: “Dat wil ik uitstralen: dat je lekker jezelf mag zijn”

Nederlandse gravin Eloise snapt ophef over sigaret niet: “Ik wil genieten van mijn leven”