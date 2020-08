Nederlandse gravin Eloise snapt ophef over sigaret niet: “Ik wil genieten van mijn leven” Redactie

28 augustus 2020

08u06

Bron: AD 0 Royalty Een foto van gravin Eloise van Oranje (18) die rookt, haalde in Nederland de voorpagina van het weekblad ‘Weekend’ en zorgde voor heel wat ophef. “Oncomfortabel om zo gefotografeerd te worden”, reageert de gravin nu zelf op Instagram.

Het weekblad spotte de gravin afgelopen week rokend in Amsterdam. Ze verscheen vervolgens op de cover. ‘Dochter Constantijn en Laurentien vliegt uit. Eloise geniet van studentenleven’, stond er in koeienletters op de voorpagina.



Prins Constantijn en prinses Laurentien, haar ouders, lieten al weten niet blij te zijn met de publicatie van de foto. Want hoewel de mediacode niet voor de jonge gravin geldt, begrijpen haar ouders niet dat de foto’s zijn gedeeld met de buitenwereld. “Eloise is in eerste plaats een privépersoon met de daarbij behorende rechten op privacy. Wij verwachten dat deze gerespecteerd worden”, reageerden ze in ‘Shownieuws’. De foto zou afbreuk doen aan de privacy van hun dochter, klinkt het verder. “Deze is overduidelijk genomen in de privésfeer, bevat ons inziens geen nieuwswaarde en draagt niet bij aan het publieke debat.”

Raar

Vandaag laat Eloise zelf van zich horen. “Ik denk dat sommigen van jullie de artikels wel hebben gezien”, schrijft ze in haar Instagram Stories. “Ik vind het zo raar om mee te maken. En het maakt me oncomfortabel om zomaar gefotografeerd te worden.” Ze vervolgt: “Ik rook één sigaret en iemand maakt er meteen een foto van. Wat is daar nieuws aan? Ik wil genieten van mijn (studenten)leven en hopelijk snappen jullie dit.”



De gravin, die momenteel aan de hotelschool in Amsterdam studeert, hoopt dat mensen kunnen begrijpen dat ze wil genieten van haar studentenleven. Ze kan in ieder geval rekenen op steun van haar volgers en dat doet haar goed. “Bedankt voor de lieve berichtjes.”

