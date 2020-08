Nederlands koningspaar reageert op foto Grieks restaurant: “We hadden afstand moeten houden” Redactie

24 augustus 2020

11u45

Bron: AD, ANP 2 Royalty Dat de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima op een zondag verschenen vakantiefoto minder dan 1,5 meter afstand van iemand houden, komt doordat ze daar “in de spontaniteit van het moment” niet goed op hebben gelet. “Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen”, laten de koning en koningin weten in een tweet van het Koninklijk Huis.

‘In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen’-WA & Máxima Koninklijk Huis(@ koninklijkhuis) link

De foto werd genomen in een restaurant op het Griekse eiland Milos. Op de foto is nog te zien dat de koning in zijn rechterhand - coronabewust, zo lijkt het - een mondkapje draagt.

RTL Nieuws vond het restaurant waar de foto is genomen en nam contact op. Een medewerker van het restaurant bevestigde dat de koning en koningin afgelopen week in het restaurant waren en dat de man op de foto één van de eigenaren is. “De foto was voor een privé fotoalbum”, zegt hij tegen RTL. En over het schenden van de coronaregels: “dat was een foutje.”

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilde afgelopen weekend niet reageren op de foto, die als onhandig beschouwd kan worden in een periode waarin het kabinet nog altijd hamert op voldoende afstand houden - anderhalve meter dus. “Het is een privésituatie”, zei een woordvoerder. Eerder verschenen ook al foto's van het koningspaar op internet en in diverse media. Die foto’s tonen Willem-Alexander en Máxima in badkleding aan boord en bij hun nieuwe boot.