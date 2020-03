Nederlands koningshuis in zelfquarantaine nadat coronavirus opduikt in skigebied Chris van Mersbergen

18 maart 2020

10u20

Bron: AD 0 Royalty Koning Willem-Alexander en zijn gezin mijden tot aanstaande zaterdag uit voorzorg contacten met anderen omdat tijdens hun wintersportvakantie in Lech vijf gevallen van corona zijn geconstateerd. De bron van besmetting is niet duidelijk. Dit meldt de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst.

De leden van het koninklijk gezin maken het goed, er zijn bij hen geen ziekteverschijnselen geconstateerd. Wel werden uit voorzorg enkele werkbezoeken van de koning en koningin afgezegd.

Het koninklijk gezin doet tot 21 maart aan social distancing en ze spelen daarmee voor hun omgeving op safe. Willem-Alexander, koning Máxima en hun kinderen vertrokken 7 maart uit Lech. De periode van afstand bewaren is aanstaande zaterdag 21 maart afgelopen.

Prinses Beatrix en het gezin van prins Constantijn en prinses Laurentien waren al eerder vertrokken uit Lech. Hun quarantaine van twee weken is alweer voorbij, zonder problemen.

Staatsbezoek

Maandag 9 maart vertrokken de koningin en koningin voor het staatsbezoek aan Indonesië. Daar is één minister positief getest op het coronavirus. Die besmette minister heeft de Nederlandse minister Cora van Nieuwenhuizen ontmoet. Ook zij is uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

Willem-Alexander en Máxima hebben die besmette minister niet ontmoet. Alle andere ministers uit het kabinet van Widodo zijn getest, maar daar is nog geen officiële uitslag van.

Applausmoment

Als bewijs van hun blakende gezondheid deden de koning en zijn gezin dinsdagavond mee aan het massale applausmoment, waarmee Nederland alle mensen bedankte die het land tijdens de coronacrisis draaiende houden, zoals het ziekenhuispersoneel.