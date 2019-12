Nederlanders verkiezen Willem-Alexander tot meest holebivriendelijke mediapersoonlijkheid BDB

18 december 2019

16u45

Bron: ANP 0 Royalty De Nederlandse koning Willem-Alexander (52) is door onze noorderburen uitgeroepen tot meest LHBT+-vriendelijke mediapersoonlijkheid van 2019. Hij kreeg daarom van tv-zender OUTtv de OUT Media Award. De vorst heeft de tv-zender inmiddels bedankt.

Willem-Alexander ontving de prijs voor zijn speech eind september bij de VN, waarin hij opriep om de rechten van seksuele minderheden te beschermen. "Met de OUT Media Award willen we thema's zoals homo- en transseksualiteit maatschappelijk normaliseren en daar heeft de koning dit jaar zeker aan meegeholpen”, laat OUTtv weten.

De OUT Media Award werd in 2014 in het leven geroepen om televisie- en mediapersoonlijkheden aan te sporen een ambassadeur te zijn voor de LHBT+-gemeenschap. Eerder vielen Songfestivalwinnares Conchita Wurst, meidengroep K3 en VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck in de prijzen.

In Vlaanderen ging de OUT Media Award dit jaar naar Lola McQueen, de dove dragqueen uit ‘Belgium’s Got Talent’.