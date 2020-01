Nederlander staat terecht voor beledigen van koningin Maxima TDS

23 januari 2020

Bron: Shownieuws 1 Royalty Een 62-jarige man uit Utrecht moet vandaag voor de rechter verschijnen omdat hij koningin Maxima op 22 oktober 2019 beledigd heeft, meldt Shownieuws. Het is de eerste keer dat iemand terecht staat voor majesteitsschennis sinds de wet in Nederland in 2018 uit het wetboek van strafrecht werd geschrapt. Het beledigen van de koning of koningin valt sindsdien in dezelfde categorie als het beledigen van ambtenaren als politieagenten of ambulancepersoneel.

Volgens Shownieuws zei de Nederlandse man publiekelijk verschillende dingen over de vrouw van koning Willem-Alexander. Van “Die Koningin, die vieze k*nkerhoer”, over “De Koningin is een k*nkerhoer en een dochter van een moordenaar’ tot “K*nkerwijf”. De koningin was op dat moment echter niet in het land: zij was toen met koning Willem-Alexander in Tokio voor de inhuldigingsceremonie van de Japanse Keizer Naruhito.

De man werd opgepakt en staat vandaag terecht voor majesteitsschennis. Later vandaag wordt wellicht een uitspraak verwacht. Op het beledigen van de koning staat momenteel een celstraf van vier maanden, voor het beledigen van ‘modale’ burgers geldt een celstraf van drie maanden.

