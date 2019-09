Nederland raakt maar niet uitgepraat over decolleté van koningin Máxima TDS

18 september 2019

17u12 1 Royalty De Nederlandse koningin Máxima (48) ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Maar zelden staat ze zo in het middelpunt van de aandacht als tijdens Prinsjesdag dit jaar. De Nederlandse pers én het volk raakt dan ook maar niet uitgepraat over de robijnrode jurk waarin Máxima verscheen. Vooral het - naar koninklijke normen - gewaagde decolleté van Máxima gaat over de tongen.

Ieder jaar op de derde dinsdag van september is het weer zover: dan vindt in Nederland Prinsjesdag plaats, de dag waarop de koning traditiegetrouw zijn troonrede voorleest. Toch was het niet Willem-Alexander, maar wél zijn vrouw koningin Máxima die met alle aandacht aan de haal ging. Zij scoorde namelijk met een indrukwekkende robijnrode jurk, met over de schouders en een deel van haar borst een soepele cape met glimmende steentjes. De halsuitsnijding van de rode jurk zou een groot contrast zijn met de voorbijgaande jaren, waar Máxima steevast koos voor outfits die haar decolleté volledig verhulden.

“Hóe prachtig is Máxima op Prinsjesdag?”, schrijft Flair Nederland over de jurk. “De koningin blijkt borsten te hebben”, kopt nieuwssite Welingelichte Kringen. De Telegraaf schrijft dan weer “Maxima met gewaagd decolleté”, terwijl Mokkels uitpakt met “Decolleté van Maxima overtreft de baard van Willem-Alexander”. “De baard van de koning en het decolleté van Maxima zijn hét gesprek van de dag”, klonk het op Radio 538.

Veel reactie

Ook het Nederlandse volk laat het onderwerp overigens niet links liggen: via sociale media als Twitter regent het opmerkingen, commentaren en grappen over de opvallende jurk van koningin Máxima. Een greep uit de honderden tweets over het gebeuren:

Koningin Máxima draagt een robijnrode kolom japon van wollen crêpe van @JANTAMINIAU met daarbij een cape. De hoed is een pillbox van velours. #prinsjesdag pic.twitter.com/Di932H5giv Rick Evers(@ RickEversRoyal) link

Een zij, vanmiddag: “Zo, lekker decolleté van Maximá. Goed van haar, lekker sexy mag wel.”

Ik: “Pfff, waha. Nou, goed dat jij het zegt, dat had ik niet kunnen zeggen.”

Zij, grijns: “Nee. Klopt. Heheheh.” Kaj Leers 🇳🇱🇪🇺(@ kajleers) link

Plaidoyer Royal pour le #decolleté royal #Prinsjesdag lang leve de koningin #Maxima WimvandeLouw(@ Wimvandelouw) link

Tussen het tikken door hoor ik dat het decolleté van Máxima opvalt. #prinsjesdag Edo van der Goot(@ emvdg) link

Túúrlijk, met zó’n decolleté mag/moet ze daar zéker het accent op leggen. Tóp Majesteit! Andien(@ AndienGB) link

Chique decolleté @MaximaKoningin_ #prinsjesdag2019 Bennie Vonk(@ BennieVonk) link

Puike Koning ! wauw. Hoewel ik persoonlijk niet van snorren of baarden hou, stond deze verkorte versie onze Koning helemaal niet slecht. Mooi verzorgd. En het decolleté van Maxima was zoooo minimaal en er zat een mooi manteltje overheen. Dus viel mee dus niet zeuren. Rieki P. hw.peters(@ hwpeters77hotma) link

De maxima-mini-decolleté past wel bij de troonrede. Je weet niet wat je krijgt. Ik vond het tegenvallen. De komende dagen maar even kijken hoe het algemeen uitpakt. https://t.co/M5vdpTzigQ Eef Meijerink(@ eefmeijerink) link