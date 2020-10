Nazikostuum blijkt oorzaak van breuk tussen prinsen Harry en William: “Hun relatie leed hier echt onder. Ze spraken amper met elkaar” SDE

06 oktober 2020

20u53 6 Royalty Niet Meghan (39) was de aanleiding voor de breuk tussen de Britse prinsen William (38) en Harry (36), wel het nazikostuum dat die laatste in 2005 droeg. Dat beweert alleszins Robert Lacey, auteur van het nieuwe boek ‘Battle of Brothers’.

Dat het tussen de eens zo hechte broers William en Harry niet echt meer botert, was al langer duidelijk. Maar waar komt die breuk eigenlijk vandaan? Veel fans en royaltywatchers wijzen met een beschuldigende vinger richting Meghan Markle, de echtgenote van Harry die met haar eigenwijze aanpak voor vervreemding zou hebben gezorgd en uiteindelijk ook tot de Megxit.

Nazikostuum

Maar volgens historicus Robert Lacey moeten we de aanleiding van de breuk vijftien jaar eerder gaan zoeken, in 2005. In die periode was Harry twintig jaar oud en had hij niet bepaald een goede reputatie. Z'n voorliefde voor uitgaan en drugs leverde hem de bijnaam ‘Hash Harry' op. Maar een foto van de prins in nazikostuum (tijdens een verkleedfeestje) haalde alle Britse voorpagina’s. Harry kreeg enorm veel kritiek, maar William bleef buiten schot. Nochtans speelde hij een belangrijke rol in de affaire, zegt Lacey. “Harry heeft het kostuum gekozen in samenspraak met z'n oudere broer", schrijft hij. Dat William ongeschonden uit de affaire kwam, vond Harry dan ook niet eerlijk. “Het zorgde ervoor dat Harry zich wraakzuchtig en zelfs vervreemd voelde. Voor de eerste keer in hun leven, leed hun relatie hier echt onder. Ze spraken amper met elkaar. Harry haatte het feit dat William er zo gemakkelijk mee wegkwam.”

Oom Charles

Toch heeft ook Meghan een rol gespeeld in de breuk tussen beide prinsen. Harry leerde z'n toekomstige bruid kennen in 2016 en viel meteen voor haar. Al in die eerste maanden stelde hij haar voor aan z'n vader en grootmoeder, die allebei tevreden waren met z'n keuze. Zelfs met schoonzus Kate Middleton klikte het best, schrijft Lacey. Niet dat de twee vrouwen beste vriendinnen waren of zouden worden, maar ze begrepen allebei dat ze gebaat waren bij (tenminste) wederzijds respect. Maar William was een ander verhaal. Hij nam z'n broer apart toen er over trouwen werd gepraat: “Het lijkt allemaal nogal snel te gaan, ben je wel zeker?” De oudste prins heeft niet voor niets de bijnaam ‘Waity William’: hij wachtte zelf acht jaar om met z'n Kate te trouwen en kon dus niet begrijpen waarom z'n broer zo'n haast had. Geen onterechte vraag, trouwens: wel meerdere vrienden van Harry vroegen zich hetzelfde af.

Maar Harry was niet echt blij met de tussenkomst van z'n broer en wilde niets weten van de gemeende vragen die William zich stelde. Hij vermoedde dat z'n oudere broer gewoon niets van Meghan wilde weten. Om de situatie wat te verzachten riep die dan ook de hulp in van oom Charles Spencer - de jongste broer van hun moeder Diana. Maar de tussenkomst van Charles zorgde enkel voor nog meer wrevel bij Harry, die woedend was dat z'n oudere broer andere familieleden in de ruzie betrok. Z'n oom nam hij niets kwalijk, z'n broer des te meer.

Commonwealth Day

Zelfs nadat de Megxit werd aangekondigd, bleef William z'n best doen om de brokken te lijmen, zegt Lacey. Hij haalt een incident naar voren tijdens Commonwealth Day 2020, de laatste officiële taak van Harry en Meghan voor ze het koningshuis voorgoed vaarwel zeiden. Normaal gezien lopen de belangrijkste leden van de koninklijke familie achter de koningin aan in de processie, maar Harry en Meghan zouden dit keer aan de zijkant moeten blijven staan en zelf een plekje moeten zoeken. William besloot daarom om dit keer het protocol terzijde te laten liggen en ook niet mee te lopen in de processie. Een klein, maar veelbetekenend gebaar. Maar op dat moment was er al een officieel programma gedrukt - 2.000 exemplaren - waarop in zwart-wit stond dat William en Kate deel zouden uitmaken van de processie, over Harry en Meghan werd niet gesproken. Geen wonder dat de jonge prins er maar “gespannen en verontrust" bij zat, zonder z'n broer te groeten. “Het versnelde knipperen met z'n ogen leek te suggereren dat hij moeite had om z'n tranen in te houden", vertelde een toeschouwer later.

