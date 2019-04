Nazaat van Napoleon heeft gestolen verlovingsring van meer dan miljoen euro terug jv

08 april 2019

11u15

Bron: Telegraph 0 Royalty De Franse politie heeft de gestolen diamantring van de verloofde van prins Jean-Christophe Napoléon teruggevonden. De ring heeft een diamant van 40 karaat en is naar schatting meer dan een miljoen euro waard. Het juweel werd gestolen in Parijs uit de auto van het koppel.

Jean-Christophe Napoléon (32) is een nazaat van Napoléon Bonaparte en een rechtstreekse nakomeling van Napoléon III. Hij is door zijn grootvader aangewezen als hoofd van het keizerlijke Franse huis Bonaparte. Jean-Christophe Napoléon is verloofd met gravin Olympia von Arco-Zinneburg, dochter van de zus van prins Lorenz van België, die zelf getrouwd is met Astrid van België, de zus van koning Filip.

De keizerlijke ring is bezet met een diamant van 40 karaat afkomstig uit de kroon van de laatste keizerin van Frankrijk, Eugénie, vrouw van Napoléon III. De verlovingsring werd gestolen uit een tas die het koppel in hun Mercedes GL had achtergelaten. De luxewagen stond vorige maandagnamiddag - niet afgesloten - geparkeerd bij het vijfsterrenhotel Hotel d’Aubusson in Parijs. De dief had dus vrij spel, ook al bleven de verloofden in de buurt van de auto om die in het oog te houden.

Waarschijnlijk besefte de dief niet hoe waardevol zijn gestolen waar was. Een dertigjarige Eyptenaar werd aangehouden. Hij is geen onbekende voor de politie. Hij kon worden gevat nadat hij een van de kredietkaarten had gebruikt om een hotelkamer te boeken. Op het moment van zijn arrestatie had hij de ring nog bij zich.