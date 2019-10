Nationale enquête wijst uit: dit denken de Britten écht over Meghan Markle TDS

27 oktober 2019

10u07

Bron: Tatler 4 Royalty Sinds Meghan Markle (37) haar bestaan in Hollywood verruilde voor een leven aan het Britse hof, is er een constante stroom aan kwalijke geruchten, kwetsende roddels en negatieve krantenkoppen. De Britse tabloids pakken de vrouw van prins Harry (35) hard aan en ook het Britse volk lijkt Markle niet te sparen. Maar is dat wel echt zo? Een nationale enquête van royalty- en modemagazine Tatler wijst het uit.

Dat Meghan Markle voortdurend onder vuur ligt is intussen algemeen geweten. Van het prijskaartje van 2,6 miljoen euro voor de renovatie van hun woning, tot het verbreken van de banden met haar getroebleerde vader Thomas. Van commentaar op het gebruik van een privéjet tot de vermeende ruzie tussen haar en Kate Middleton: het lijkt er al langer op dat Markle voor haast alles wat ze doet wordt neergesabeld door de media en het Britse volk.

Toch wil magazine Tatler die negativiteit nuanceren. Het blad vroeg zich dan ook af wat Britten écht denken over Markle, en voerde een landelijke enquête uit om daar een antwoord op te krijgen. De resultaten zijn enigszins opvallend: ‘slechts’ 39% van de ondervraagde Britten zou Meghan Markle “hypocriet” noemen, hoewel veel tabloids haar al meermaals die stempel gaven.

(lees verder onder de foto)

Wat met populariteit?

Ook de populariteit van de vrouw van prins Harry lijdt volgens de enquête niet onder alle kritiek in de tabloids: ‘amper’ 44% van de ondervraagde Britten, en dus minder dan de helft, geeft de voorkeur aan Kate Middleton, de hertogin van Cambridge en de vrouw van prins William. Meghan blijft dus nog steeds de populairste royal van de twee.

In de documentaire ‘Harry & Meghan: An African Journey’ spraken Harry en Meghan zich onlangs uit over hoe hard ze het te verduren krijgen. Daar kwam tevens kritiek op: volgens Britse royaltywatchers hebben de openhartige interviews de kloof tussen het koppel en de rest van de koninklijke familie enkel vergroot. Maar daar zijn ook de Britten het niet mee eens: uit de enquête blijkt namelijk dat 55% van de ondervraagden juist vindt dat de komst van Meghan een positief effect heeft op de koninklijke familie en hun imago.

Oneerlijk behandeld?

Toch lijkt niet iedereen mee te stappen in Meghans verhaal: ‘slechts’ 40% van de ondervraagden steunt de Hertogin in haar uitspraken “oneerlijk behandeld te worden” door de media. Daarvan denkt 27% wel dat racisme de basis vormt. De landelijke enquête - waarvoor 2.016 Britten ondervraagd werden die demografisch representatief zijn voor alle volwassenen in het land - wijst verder nog uit dat ‘slechts’ 23% van de Britten vindt dat het koppel beter kan verhuizen naar Los Angeles.

“Ik vind de Hertogin van Sussex fantastisch. Het is geweldig dat ze zo onafhankelijk is en niet bang is om dingen op haar eigen manier te doen”, besluit Tatler-hoofdredacteur Richard Dennen bij de resultaten. “Ik hou van haar mode-keuzes, die verfijnd en volwassen zijn. En ik hou van de manier waarop ze een Californische wind doet blazen door de saaie en stoffige oude garde op het paleis.”