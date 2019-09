Nadat ze samen naar Ibiza vlogen: Harry en Meghan laten Queen zitten “omdat Archie te jong is om te reizen” KD

05 september 2019

10u00 0 Royalty Prins Harry en Meghan Markle bedanken vriendelijk voor de jaarlijkse vakantie met de Queen “omdat Archie nog te jong is om te reizen”. Alleen nam het koppel hun zoontje wel al mee op een privévliegtuig naar Ibiza. Dat schrijven Britse media.

De Britse media zijn er zeker van dat prins Harry en Meghan niet mee op reis zullen gaan met de Queen naar Balmoral. Het staatshoofd nodigt haar familieleden altijd uit voor haar vakantie in het Schotse Balmoral, maar deze keer zal Harry er niet te bespeuren zijn. “Archie is nog te jong om te reizen”, zou de uitleg klinken. Al heeft de jongen er wel al een vliegreisje naar het Spaanse oord Ibiza opzitten. Wat later namen Harry en Meghan hun zoontje ook mee naar Frankrijk toen ze Elton John, die een goede vriend was van Harry’s moeder Diana, gingen bezoeken.

Vorig jaar was Archie ook de reden waarom Harry en Meghan niet naar Balmoral reisden. De hertogin was toen in het laatste trimester van haar zwangerschap.