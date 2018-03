Naast koninklijke gasten ook meer dan 2.500 burgers uitgenodigd op huwelijk van prins Harry en Meghan Markle TTR

02 maart 2018

11u34

Bron: Reuters 1 Royalty De Britse prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle gaan meer dan 2.500 burgers uitnodigen op hun huwelijk, dat plaatsvindt op 19 mei. Dat heeft het koninklijk paleis vandaag bekendgemaakt.

In totaal zullen 2.640 burgers naar Winsdor Castle trekken voor het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle. "Ze willen dat het publiek deel kan uitmaken van de viering", laat het koninklijk paleis weten.

Tot de genodigden behoren onder meer 1.200 mensen van over heel het land. Zij worden gekozen door de Lord Lieutenants, de vertegenwoordigers van de Britse monarchie in elk deel van het Verenigd Koninkrijk. "Aan hen is gevraagd om een mix van leeftijden en achtergronden te selecteren", zo staat te lezen in een verklaring.

Daarnaast zullen ook 200 mensen van liefdadigheidsinstellingen aanwezig zijn alsook 100 leerlingen van twee lokale scholen waar prins Harry en Meghan een sterke band mee hebben.

"Deze bruiloft zal, net als alle bruiloften, een moment van plezier en vreugde zijn", besluit het koninklijk paleis. Na de viering zal het koppel in een koets rondrijden om zo veel mogelijk mensen mee te laten genieten van hun heuglijke dag.