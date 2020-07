Na zoveelste uitstel, toch geen afstel: prinses Beatrice in het geheim getrouwd met Eduardo MVO

17 juli 2020

13u31

Bron: The Mirror 2 Royalty De Britse prinses Beatrice (31) is éindelijk getrouwd met haar verloofde, Eduardo Mapelli Mozzi (37). De ceremonie vond in het grootste geheim plaats in Windsor, in het bijzijn van de Queen en Beatrice’s controversiële vader: prins Andrew.

De twee gaven hun jawoord in de All Saints Chapel, in het Windsor Great Park. Het was volgens insiders een viering die volledig conform was met de coronamaatregelen. Er waren slechts twintig gasten - in de plaats van de origineel geplande 150 - die allemaal voldoende afstand van elkaar hielden.

Het nieuws komt na een lange reeks tegenslagen voor het koppel, dat normaal gezien in mei zou trouwen in de Chapel Royal, in St James’s Palace te London. Het huwelijk werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. En dat was al het twééde uitstel, want aanvankelijk had Beatrice haar huwelijk al eens verzet zodat het niet te dicht bij dat van Harry en Meghan zou liggen. Bovendien was er ook papa Andrew die roet in het eten kwam gooien, want vanwege zijn betrokkenheid bij het Epstein-schandaal zouden Beatrice en Eduardo geen groot koninklijk huwelijk meer krijgen. In de plaats daarvan moesten ze het houden bij een kleine ceremonie die niet op tv werd uitgezonden. “Ze was het wachten beu”, aldus een insider tegen ‘The Mirror’. “Bepaalde gasten vonden het jammer dat ze niet bij de bruiloft konden zijn, maar ze snappen het wel gezien de situatie.”

Andrew

Het was de eerste keer dat Queen Elizabeth (93) uit haar isolatie kwam voor een event. Samen met haar echtgenoot prins Philip (99) zat ze al sinds maart in quarantaine in Windsor Castle. Daarnaast was het ook de eerste keer dat Andrew opnieuw in het bijzijn van de Queen was nadat de controverse rond het Epstein-schandaal begon.

Volgens vele Britten is prins Andrew de reden dat zijn dochter alsnog getrouwd is tijdens de coronacrisis, hoewel ze haar huwelijk aanvankelijk voor onbepaalde tijd had uitgesteld. “Ze vrezen dat hij binnenkort wordt opgepakt”, speculeren de kranten. “Dat hij té controversieel wordt om hem nog bij een huwelijk te betrekken. Beatrice had altijd een goede band met haar vader. Ze wilde hem zeker bij de plechtigheid hebben.”