Na zeven jaar krijgt Luxemburg een troonopvolger: eindelijk een baby voor Guillaume & Stéphanie

19 december 2019

06u00

Royalty Luxemburg kan het nauwelijks geloven: kroonprinses Stéphanie (35) is zwanger en bevalt in mei van een troonopvolger voor het groothertogdom, na ruim zeven jaar huwelijk. "We hebben lang op dit moment gewacht", geeft aanstaande vader prins Guillaume (38) zelf toe.

Vorige week vrijdag werd duidelijk waarom het Luxemburgse hof die ochtend de onverhoopte zwangerschap van prinses Stéphanie had aangekondigd. Later op de dag, tijdens een officieel bezoek, kon de erfgroothertogin haar babybuikje – en haar uitzinnige vreugde – immers niet langer verbergen. “We zijn heel blij om hier te zijn, met z’n drietjes”, glunderde ze. “We hebben het enkele maanden geheim moeten houden en het is enorm tof ons geluk met het volk te kunnen delen.” “We hebben lang op dit moment gewacht, en nu is het eindelijk zover”, vulde kroonprins Guillaume aan. Hij en Stéphanie, die in Ronse geboren werd als gravin de Lannoy en opgroeide in het familiekasteel van Anvaing in Henegouwen, trouwden in oktober 2012. In conservatieve, katholieke adellijke clans – waarvan zowel de Luxemburgse groothertogelijke familie als de Lannoys schoolvoorbeelden zijn – wordt dan zo snel mogelijk voor een schare kinderen gezorgd. Dat gebeurde niet. Daarom ging het groothertogdom er al stilletjes van uit dat het paar kinderloos zou blijven en de troonsopvolging een zijsprongetje zou maken.

‘De nieuwe Fabiola’

Prins Félix trouwde immers een jaar na oudere broer Guillaume, en was binnen de tien maanden al vader van prinses Amalia. In 2016 kwam daar zoontje Liam bij. Dat maakte het uitblijven van babynieuws bij de kroonprins en zijn vrouw nog pijnlijker, en het onderwerp lag zo gevoelig in Luxemburg dat de pers er op den duur als vermoord over zweeg. De buitenlandse media speculeerden er wel op los – een Vlaamse krant noemde Stéphanie recent nog ‘de nieuwe Fabiola’, naar onze koningin die zich er na vijf miskramen moest bij neerleggen dat ze koning Boudewijn en België nooit een troonopvolger zou schenken. Het koppel heeft iedereen dus enorm verrast met de aankondiging van een zwangerschap. “Het is een immense vreugde voor ons”, zei prins Guillaume enkele uren later voor de camera’s. De reacties noemde hij “meer dan hartelijk”. “De mensen zijn dolblij voor ons en dat doet ons veel deugd.” Het hof liet weten dat de baby voorzien is voor mei. Of het een jongen of een meisje wordt, maakt niets meer uit voor de troonopvolging: in 2011 werd de wet gewijzigd waardoor prinsessen nu op gelijke voet staan met prinsen. Dat de baby de Luxemburgers bezighoudt, blijkt uit het feit dat er al duchtig gegokt wordt op de naam. Astrid, Charlotte, Félix en Jean – naar Guillaumes grootvader die in april overleden is – worden het vaakst genoemd.

Belgische banden

Guillaume en Stéphanie namen recent hun intrek in Schloss Fischbach, waar groothertog Jean tot het einde van zijn leven woonde. Het voorbije jaar woonde het prinsenpaar in Londen, waar Guillaume zijn militaire opleiding vervolledigde en Stéphanie kunstgeschiedenis studeerde bij het Sotheby’s Institute. Sinds kort zijn ze terug in Luxemburg en wonen ze in het kasteel waar de erfgroothertog is opgegroeid en ook zijn zoon of dochter nu groot zal worden. Het prinsenpaar is ook kind aan huis op Laken, en dat heeft niet enkel met Stéphanies Belgische afkomst te maken: koning Filip en Guillaumes vader, groothertog Henri, zijn volle neven, en de familieband tussen de Belgische en Luxemburgse vorstenhuizen is bijzonder hecht. Vandaar ook dat de naam Astrid in de running is voor de baby, want dat zou een eerbetoon zijn aan onze koningin Astrid, de legendarische en tragisch verongelukte moeder van Boudewijn, Albert II en hun zus prinses Josephine-Charlotte, die als vrouw van groothertog Jean mee op de Luxemburgse troon zat. Jean overleed in april van dit jaar. En ook Stéphanie heeft dit jaar al afscheid moeten nemen van een dierbare: haar vader, graaf Philippe de Lannoy, stierf in januari. Het langverwachte babynieuws zorgt er op de valreep voor dat 2019 alsnog opfleurt voor Guillaume en Stéphanie.