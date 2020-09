Na vernieling en bedreigen met knuppel: Oostenrijkse politie arresteert ‘schandaalprins’ Ernst August TK

08 september 2020

13u55

Bron: ANP 1 Royalty Prins Ernst August (66), hoofd van het voormalige koningshuis van Hannover en op papier nog steeds getrouwd met prinses Caroline van Monaco (63), werd gisteren gearresteerd in zijn jachthut in het Oostenrijkse Grünau im Almtal. Dat bevestigt de plaatselijke politie aan de Kronen-Zeitung. Hij wordt onder meer beschuldigd van bedreiging en vernieling.

Ernst August, achterkleinkind van de laatste Duitse keizer, heeft het de laatste maanden regelmatig aan de stok met de Oostenrijkse politie. In juli ging hij met een honkbalknuppel naar het politiebureau om zijn beklag te doen na een eerdere aanhouding. Het Oostenrijkse openbaar ministerie beschuldigde de prins toen van verzet bij zijn arrestatie, doodsbedreiging van agenten, waarbij hij naar een mes greep, en het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. De prins beweert het tegenovergestelde: de agenten zouden hem hebben mishandeld.

Vernielingen aangericht

De nieuwe beschuldigingen gaan echter om een ander feit: Ernst August zou een voor hem werkend echtpaar bedreigd hebben. Als het stel zijn bevelen niet zou opvolgen, zou de prins een knokploeg op de man en vrouw afsturen, aldus de Kronen-Zeitung. Rond hun huis zou de boze prins ook vernielingen hebben aangericht, zoals het vernielen van een verkeersbord.

Ernst August is in Duitsland vooral bekend onder weinig vleiende bijnamen als 'Prügel-August' en 'Prügelprinz' ('prins met de losse handjes'), omdat hij meerdere malen uit woede zijn vuisten en ook een paraplu gebruikte om meningsverschillen te beslechten. Hij is daarvoor ook meermaals veroordeeld.

