Na twee jaar nog steeds onduidelijkheid over trouwplannen Japanse prinses Mako na geschil bij schoonfamilie

16 augustus 2020

11u47

Bron: ANP 0 Royalty De Japanse prinses Mako (28) heeft haar trouwplannen nog niet opgegeven. Ze houdt contact met haar in de Verenigde Staten studerende verloofde Kei Komuro (28), met wie ze eigenlijk al in november 2018 had moeten trouwen. Maar over hun toekomstplannen bestaat, mede door de coronacrisis, grote onzekerheid aldus de Japan Times vrijdag.

Mako en Kei kennen elkaar uit hun studietijd. In september 2017 maakten ze bekend van plan zijn om zich te verloven en in het daaropvolgende jaar te trouwen. Vanaf dat moment is echter van alles misgelopen. De moeder van Kei bleek problemen te hebben met een ex-vriend. Die zou haar een flinke som geld hebben geschonken voor de studie van Kei, maar de man beweerde dat het niet om een gift ging, maar om een lening.

Het geschil, dat door Japanse media werd opgepikt, was mede aanleiding om in februari 2018 bekend te maken dat het huwelijk zou worden verplaatst naar 2020. In de tussentijd kon de familie Komuro schoon schip maken en kon Masako er nog eens goed over nadenken, zo liet haar vader - nu kroonprins - Fumihito weten. Zonder oplossing geen huwelijk, maakte hij ook daarna nog een paar keer duidelijk. Vorig jaar nog raadde Fumihito, die ook Akishino wordt genoemd, zijn dochter aan om voor februari uitsluitsel te geven.

Vuilniszakkenkleding

Inmiddels is 2020 grotendeels voorbij en heeft niemand nog wat gehoord over dat voorgenomen huwelijk. Kei studeert sinds 2018 rechten aan de Fordham universiteit, volgt online colleges en heeft al stage gelopen bij advocatenkantoren. Hij hoopt volgend jaar zijn advocatenexamen af te leggen. Mako ondertussen komt vanwege de coronacrisis nauwelijks het huis uit en hield zich op het hoogtepunt van de Tokiose lockdown bezig met het uit vuilniszakken maken van beschermende kleding voor verplegend personeel.

De keizerlijke familie kan in deze tijd weinig uitrichten en in april werd ook de officiële installatie van Fumihito als kroonprins uitgesteld. Van een huwelijk zal het mede daarom ook dit jaar niet komen. "De vooruitzichten zijn troebeler dan ooit", aldus de Japan Times.