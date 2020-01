Na renovatie van 2,8 miljoen euro: “Harry & Meghan ontslaan hun personeel in Frogmore” BDB

Bron: Daily Mail 0 Royalty De geruchten dat prins Harry (35) & Meghan Markle (38) Canada als hun hoofdverblijfplaats willen, blijven aanzwellen. Zeker nu bronnen onthullen dat het koppel het personeel van Frogmore Cottage, hun huis in Windsor bij Londen, heeft ontslagen. “Meghan zal zich nooit meer in de UK willen settelen”, klinkt het.

Volgens de bron hebben twee personeelsleden in Windsor te horen gekregen dat hun diensten niet langer nodig zijn. “Het gaat om een huishoudster en een conciërge of huismeester die permanent in Frogmore Cottage woonden”, vertelt een bron in Daily Mail. “Die twee hebben nu een andere rol gekregen in Buckingham Palace, het huishouden van Queen Elizabeth dus. Het nieuws kwam voor hen toch als een shock, omdat ze erg graag voor Harry en Meghan werkten en hun job hoog in het vaandel droegen.”

Andere werknemers in Frogmore Cottage worden meer ad hoc ingeschakeld, bijvoorbeeld bij evenementen of speciale gelegenheden. Het gaat dan om chefs en kamermeisjes. Volgens de bron kregen ook zij te horen dat ze niet langer moeten afzakken naar de residentie van Harry en Meghan in Windsor.

Aangezien Harry en Meghan vorige week aankondigden dat ze hun tijd willen verdelen tussen Canada en de UK is het geen verrassing dat het personeel in hun Britse woonst minder aanwezig moet zijn. Toch komt het nieuws onverwacht, omdat het koppel expliciet aangaf dat ze hun verblijfplaats in Windsor, een cadeau van de Queen, zeker wilden houden. Dit zodat het gezin altijd een thuis kan hebben in de UK. Bovendien werd Frogmore Cottage, een grote villa met in totaal vijf slaapkamers, speciaal voor hen gerenoveerd. Het prijskaartje bedroeg maar liefst 2,4 miljoen pond (2,8 miljoen euro) en dat zorgde voor de nodige kritiek bij de bevolking.

De beslissing om hun werknemers nu al aan de kant te zetten, voedt de geruchten dat Meghan nooit meer zou terugkeren naar Londen om er een echt leven op te bouwen en dat vooral Canada als de uitvalsbasis van het koppel zal dienen. Zeker nu Meghan sinds de aankondiging vorige week in het Noord-Amerikaanse land vertoeft en er ook al enkele liefdadigheidsinstellingen ging bezoeken.