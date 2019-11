Na prins Andrew interviewt BBC nu ook zijn vermeend slachtoffer: “Hij weet wat er is gebeurd” mvdb

Bron: ANP - BBC 0 Royalty De BBC heeft niet alleen met prins Andrew gesproken over zijn vriendschap met de van misbruik veroordeelde Jeffrey Epstein. Ook Virginia Roberts Giuffre, die zegt door Epstein als minderjarige te zijn gedwongen tot seks met Andrew, werd door de Britse omroep geïnterviewd. Het gesprek wordt maandag uitgezonden op BBC One, maakte de omroep bekend.

Op de sociale media werd alvast een kort fragment van het interview gedeeld. De Amerikaanse vertelt hoe ze bijna twintig jaar geleden drie keer werd gedwongen het bed met de prins te delen, ze was destijds minderjarig. In het interview dat Andrew eerder deze maand had met de BBC ontkende hij dit opnieuw. "Hij weet wat er is gebeurd, ik weet wat er is gebeurd en er is maar een van ons die de waarheid spreekt", reageert Virginia (35), die voor het eerst met de Britse televisie praat.



Het gesprek dat de 59-jarige prins met de BBC had, domineert sinds de uitzending de Britse en internationale media. Andrew ontkende hierin opnieuw de aantijgingen van misbruik en zei daarnaast dat hij zich niet kon herinneren dat hij Virginia ooit had ontmoet. Ook suggereerde de hertog van York dat een foto die tijdens een van deze ontmoetingen werd genomen, waarop hij zijn hand om haar middel heeft, wellicht zou zijn gefotoshopt.



Het gesprek had grote gevolgen voor Andrew. Zo werd hij uit zijn kantoor op Buckingham Palace gezet, legde hij zijn openbare functies neer en stopten meerdere instanties hun samenwerking met de prins.

Andrew wordt al jaren gelinkt aan Epsteins praktijken. De Amerikaanse zakenman zou naast Virginia ook andere minderjarige vrouwen hebben gedwongen seks te hebben met machtige mannen uit zijn kring, onder wie ook Andrew. De vriendschap kreeg recent weer aandacht nadat Epstein was aangehouden op beschuldiging van het misbruiken van tientallen minderjarigen. In augustus pleegde de multimiljonair in onduidelijke omstandigheden zelfmoord in zijn cel.