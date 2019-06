Na Philip (97) nu ook hertog (83) van Kent betrokken bij auto-ongeval mvdb

15 juni 2019

14u16

Bron: ANP/BuzzR 0 Royalty Edward, de hertog van Kent, is begin deze maand betrokken geweest bij een auto-ongeluk in Brighton. Een 21-jarige studente moest op 2 juni uitwijken voor de 83-jarige neef van koningin Elizabeth en crashte in de middenberm, melden Britse media.

Buckingham Palace bevestigt dat er een auto van het hof indirect betrokken is geweest bij een ongeval. "Alle relevante details zijn doorgegeven aan de politie", aldus een woordvoerder.

Het is niet duidelijk of Edward zich bewust is geweest van het ongeluk. Het slachtoffer zegt tegen de Daily Mail dat de Jaguar van Edward plotseling over de weg schoot en dat ze een noodstop moest maken om te voorkomen dat ze de auto ramde. Daardoor verloor ze zelf de macht over het stuur en knalde tegen een stoeprand aan. De vrouw kwam er zonder al te veel kleerscheuren van af maar haar auto liep wel flinke schade op.



Het incident komt een paar maanden nadat prins Philip, inmiddels 97 jaar, brokken maakte met zijn Land Rover. Hij leverde daarop vrijwillig zijn rijbewijs in.

Edward Windsor vertegenwoordigt de Queen regelmatig tijdens officiële gelegenheden. Hij maakt jaarlijks zijn opwachting op het tennistoernooi van Wimbledon. Samen met zijn echtgenote Katharine reikt hij na de finales de beker (de prijs van het mannenkampioenschap) en de schaal (de prijs van het vrouwenkampioenschap) met veel ceremonieel uit.