Na petitie van Canadezen: “Harry en Meghan zullen zelf beveiliging terugbetalen... als ze genoeg verdienen” BDB

23 januari 2020

16u38

Bron: Daily Telegraph 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan Markle (38) willen zelf een deel van de kosten voor hun beveiliging ophoesten. Dat vertelt een bron aan de Britse krant The Daily Telegraph. Er is wel één voorwaarde: de nieuwe activiteiten van het koppel moeten genoeg geld in het laatje brengen.

Woensdag raakte nog bekend dat meer dan 80.000 Canadezen een petitie ondertekend hebben omdat ze niet willen dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de beveiligingskosten van Harry en Meghan. Het koppel wil na de ‘Megxit’ hun tijd verdelen tussen het Noord-Amerikaanse land en de UK en dat blijft voor heel wat controverse zorgen. Feit is dat de sommen hoog kunnen oplopen. Voor beveiliging de klok rond zou het kostenplaatje 1,9 miljoen euro per jaar bedragen. Dat totaalbedrag zou verdeeld worden tussen Canada en de UK.

Zakelijk imperium

Volgens bronnen laat de hele hetze Harry en Meghan niet koud. “De uitgaven voor security bij persoonlijke tripjes en alle ontmoetingen en evenementen die losstaan van de koninklijke familie willen ze graag terugbetalen”, klinkt het in The Daily Telegraph. “Ze willen daarmee starten van zodra hun zakelijk imperium op volle toeren draait. Als de inkomsten die ze verdienen uit deals met bijvoorbeeld productiehuizen en tv-zenders hoog genoeg zijn, zullen ze zeker de belastingbetaler terugbetalen.”

Dat lijkt op het eerste zicht geen probleem te worden, want onder andere Netflix toonde al interesse in een samenwerking. Zo wil de streamingdienst documentaires maken over de goede doelen waarvoor de twee zich inzetten. Daarnaast is ook al bekend dat Meghan in zee gaat met Disney en dat het koppel maanden geleden 100 patenten aangevraagd heeft, voor onder andere andere kleding, schrijfwaren en zelfs een eigen krant.