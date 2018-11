Na Michelle Obama: ook deze bekendheden maakten een fout tegenover het koninklijke protocol DBJ

26 november 2018

17u47

Bron: Insider 0 Royalty In haar boek getuigde Michelle Obama vorige week over een schandelijke ‘faux pas’ die ze beging bij Queen Elisabeth. Ze legde haar arm over de schouder van de koningin van Engeland en doorbrak daarmee het strenge protocol. Naast de voormalige presidentsvrouw zijn er nog bekendheden die over de koninklijke schreef gingen.

Ook Oscarwinnares Allison Janney (59) ging een keer uit de bocht met een lid van de koninklijke familie. Dat vertelde ze in The Late Late Show tegen James Cordon. Ze deed haar hoge hakken uit op het feestje na de uitreiking van de BAFTA-awards, wandelde op Kate Middleton af en noemde haar ‘schatje’. “Ik zei tegen haar dat ik op mijn blote voeten rondliep en dat zij dat ook best deed omdat ze zwanger was”, vertelt de actrice in de show. “Het was een vreselijk gênant moment. Want toen ik het haar dat vertelde, noemde ik haar ook ‘schatje’ en dat was hoogstwaarschijnlijk niet volgens de koninklijke etiquette.” Janney besloot wel dat William en Kate heel lieve mensen waren, die haar ook feliciteerden met haar film ‘I, Tonya’ (waarmee Janney een Oscar, Golden Globe en BAFTA won, nvdr.).

Net als Michelle Obama legde ook NBA-ster Lebron James zijn hand op de schouder van een Royal. Opnieuw was het Kate Middleton die het ‘slachtoffer’ werd. De hertogin van Cambridge hield haar armen zedig voor zich uit, maar dat wil niet zeggen dat ze een dergelijk armgebaar niet apprecieert. Dat zegt Royal-expert Victoria Arbiter ten minste in de Britse pers. “Soms houdt de koninklijke familie ervan wanneer dingen niet helemaal gaan zoals het protocol dat voorschrijft”, zegt ze tegen Insider. “Het voegt een beetje humor toe en geeft hen stof om over te praten.”

Ook wereldster Ed Sheeran ging het koninklijk boekje wel eens te buiten. Hij nam tijdens het handenschudden met Prins Charles diens rechterarm beet. Helemaal niet volgens het protocol, maar daar leek Charles zich maar weinig van aan te trekken. Sheeran zei achteraf dat ze een aangenaam onderonsje hadden. “Hij vroeg me of ik nog steeds zoveel albums verkocht”, zei de zanger. “Ik vertelde hem dat ik de volgende dag in New York moest optreden en daar was hij behoorlijk verbaasd over.”

