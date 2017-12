Na lof nu bakken kritiek op verlovingsfoto's van Meghan en Harry: "Net een advertentie voor Burberry" LVA

Een van de verlovingsfoto's van Harry Windsor en Meghan Markle Royalty Meghan Markle heeft gisteren geleerd dat de Britse media in één dag kan draaien als een molen. Op het ene moment werden de deze week vrijgegeven verlovingsfoto's met prins Harry de hemel in geprezen, terwijl ze amper 24 uur later bloot stonden aan massa's kritiek.

De opnamen van fotograaf Alexi Lubomirski heetten aanvankelijk verfrissend en ultramodern te zijn, en een welkome breuk met koninklijke conventies. De bij Frogmore House in Windsor gemaakte foto's toonden een dolverliefd paar, dat de handen niet thuis kon houden.

De foto's inspireerden Britse en Amerikaanse media - actrice Meghan is 'America's Princess' - tot een vergelijking met eerdere verlovingsopnamen van leden van de koninklijke familie, te beginnen met Harry's overgrootvader, de latere koning George VI in 1923. Het contrast kon niet groter zijn.

EPA George VI en Elizabeth Bowes-Lyon op de dag van hun verloving op 18 januari 1923.

George, toen nog prins Albert geheten, zat op gepaste afstand van zijn verloofde Elizabeth Bowes-Lyon. Tederheid was ver te zoeken. Aanraken gebeurde in 1973 pas voor het eerst en toen nog heel voorzichtig, bijna als egeltjes, bij prinses Anne en Mark Philips.

"Advertentie voor Burberry of Calvin Klein"

Maar het 'smoochen' van Harry en Meghan werd gisteren ook fel bekritiseerd. Het zou allemaal te gelikt zijn. Meghan speelde een rol en de foto's pasten zo in advertenties voor Burberry of van parfum Eternity van Calvin Klein. "Op deze manier maken ze van de monarchie een soapserie, en daar raken mensen snel op uitgekeken", noteerde Sarah Vine in de Daily Mail.

Jurk ook niet onbesproken

Ophef ontstond bij nader inzien ook over de kledingkeuze met een extravagante jurk van Ralph & Russo, voor wie 'meer' nooit genoeg is. De jurk had naar verluidt een prijskaartje van 63.000 euro en was volgens Vine eerder geschikt voor de Kardashians dan voor een aanstaand lid van de koninklijke familie.

"Denk aan dat bedrag en de 125.000 dakloze kinderen die dit land heeft", was nog een van de vriendelijkste reacties op Twitter. Meghan werd ook verdedigd: ze heeft haar geld zelf verdiend en mag er mee doen wat ze wil.

