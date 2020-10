Na jarenlange strijd om erkenning: Delphine Boël nu officieel prinses van België KVDS

01 oktober 2020

19u09 122 Royalty Delphine Boël (52) is nu officieel prinses van België. Dat heeft het Brusselse hof van beroep beslist en is bevestigd aan VTM NIEUWS. Ze verandert meteen haar naam en neemt die van haar wettelijke vader aan: van Saksen-Coburg-Gotha. Koning Albert kan wel nog in Cassatie gaan. Intussen heeft haar advocaat laten weten dat Delphine verheugd is met het arrest. “Een juridische overwinning zal nooit de liefde van een vader vervangen, maar biedt een gevoel van gerechtigheid”, aldus meester Marc Uyttendaele.

Joséphine (16) en Oscar (12) - de kinderen van Delphine - worden ook prinses en prins van België. Ze zullen net als hun moeder aangesproken worden met ‘Zijne Koninklijke Hoogheid’, maar behouden wel hun achternaam: O’Hare, naar hun vader Jim O’Hare.

Dotatie

Delphine komt zo op hetzelfde niveau als de andere prinsen en prinsessen van ons land. Volgens politicoloog Carl Devos moet nu bekeken worden of ze ook een dotatie moet krijgen. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS.





Het arrest werd pas op 29 oktober verwacht, maar is nu al uitgesproken. Begin dit jaar erkende Albert, de vader van koning Filip, na een jarenlange juridische strijd en het afnemen van een DNA-test, dat hij Delphines biologische vader was.





Maar de kunstenares nam daar geen genoegen mee. Delphine wilde net zo behandeld worden als de andere kinderen van Albert en ook de naam Van Saksen-Coburg dragen. Daarnaast wilde ze aangesproken worden als koninklijke hoogheid en prinses van België. Het hof van beroep heeft haar nu gelijk gegeven.



Aanvankelijk ging het Boël - in 1968 geboren uit een relatie van Albert en Sybille de Selys Longchamps - louter om de erkenning van het vaderschap. Dat Albert haar vader was, stond eigenlijk wel vast, maar hij had alle contact verbroken en ontkende in alle toonaarden.

Na de troonswisseling in 2013 werd zijn onschendbaarheid opgeheven en stapte Delphine naar de rechter om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen en achtereenvolgende rechtsinstanties gingen met haar mee. “Ieder kind heeft het recht te weten wie zijn vader is”, was de rode draad bij alle procedures.

Familiale band

Eind maart 2017 oordeelde de Brusselse familierechtbank het vaderschapsgeding van Delphine ontvankelijk, maar niet gegrond. Het gerecht oordeelde toen dat er een familiale band bestond tussen de wettelijke vader Jacques Boël, en de dochter, die zich gedurende vele jaren als dusdanig hadden gedragen en voorgehouden. Delphine ging daartegen in beroep en het hof van beroep oordeelde dat Jacques Boël niet de wettelijke vader was van Delphine en dat Albert II een DNA-analyse moest ondergaan.

Koning Albert was tegen die twee arresten in cassatie gegaan maar dat cassatieberoep werd afgewezen, waarna een DNA-test uitwees dat hij wel degelijk de biologische vader was van Delphine Boël.

Eind januari maakte het vorige staatshoofd zelf bekend dat DNA-onderzoek had uitgewezen dat hij de biologische vader is van Delphine. Zijn advocaat, Alain Berenboom, deelde meteen ook mee dat de koning niet langer juridisch zou betwisten dat hij de wettelijke vader is.

Voorrechten

Bij de slotbehandeling van de zaak vorige maand eiste Delphine opeens “exact dezelfde voorrechten, titels en hoedanigheden als haar twee broers en haar zus”. Dat zou een reactie geweest zijn op de koude, berekenende manier waarop Albert begin dit jaar via een eenvoudige persmededeling uiteindelijk toegaf haar vader te zijn “met de vermelding dat er nooit een band was geweest”.

Intussen heeft de prinses gereageerd via haar advocaat Marc Uyttendaele. “Delphine van Saxen-Cobourg heeft kennis genomen van het vonnis van 1 oktober, wat haar volledige voldoening geeft”, klinkt het bij persbureau Belga. “Het hof stelt met name dat koning Albert II haar vader is en dat ze voortaan de familienaam Saksen-Coburg zal dragen. Haar andere eisen, dat ze op dezelfde voet wordt behandeld als haar broers en haar zus, zijn eveneens voldaan. Ze is verheugd met deze beslissing die een einde maakt aan een lange en pijnlijke procedure voor haar en haar familie. Een juridische overwinning zal nooit de liefde van een vader vervangen, maar biedt een gevoel van gerechtigheid, dat nog eens wordt versterkt door het feit dat veel kinderen die dezelfde beproevingen hebben doorstaan, er de kracht in zullen vinden om ze onder ogen te zien.”

Maandag zou Delphine zelf over de zaak praten, volgens Uyttendaele.

