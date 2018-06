Na gevaar voor het Zikavirus: "Meghan en Harry moeten hun babywens uitstellen" DBJ

12 juni 2018

14u44 4 Royalty Volgens insiders stellen Meghan Markle (36) en prins Harry (33) hun babywens even uit. Reden daarvoor is een reis die ze ondernemen naar enkele eilanden in de Stille Oceaan. Daar heerst namelijk het Zikavirus nog en dat kan een ongeborene in gevaar brengen.

Dat Meghan en Harry graag zo snel mogelijk aan kinderen willen beginnen, liet het koppel al enkele keren uitschijnen, maar die plannen moeten nu even een halt toegeroepen worden. De hertog en hertogin van Sussex vertrekken in oktober op huwelijksreis naar Australië en zijn van plan daarbij ook enkele eilanden in de Stille Oceaan te bezoeken. Daar heerst op dit moment echter het gevaarlijke Zikavirus, een virus dat door muggen wordt overgedragen. Het virus kan ook op een ongeboren kind overdragen worden en op die manier zorgen voor een onderontwikkeling van de hersenen. Mocht Meghan dan al zwanger zijn, is dat dus een groot risico.

Dat is volgens insiders dus de reden waarom het koninklijke koppel hun gezinsplanning opnieuw in overweging neemt. Meghan en Harry zouden volgens diezelfde bronnen al in een vruchtbaarheidskliniek geweest zijn.