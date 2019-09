Na de vluchtpoging van zijn vrouw en dochter: Emir van Dubai riskeert proces en sluit al zijn vrouwen op in paleis TDS

03 september 2019

12u00

Bron: Insider/Weekly Blitz 0 Royalty Deze zomer kwam de Emir van Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum (70), in opspraak toen zijn vrouw prinses Haya haar koffers pakte en de benen nam naar Europa, naar eigen zeggen uit vrees voor haar eigen leven. Vorig jaar had ook zijn dochter Latifa al geprobeerd om Dubai te ontvluchten met een luxejacht. De sjeik wist die vluchtpoging te stoppen, maar dat komt hem wellicht nog duur te staan. D e kapitein van het jacht waarmee prinses Latifa probeerde vluchten, is van plan de sjeik aan te klagen wegens het schenden van het internationaal recht. Maar daar legt de steenrijke emir zich blijkbaar niet zomaar bij neer.

Na maanden van stilzwijgen, gaf Hervé Jaubert, een voormalig Franse spion, deze week een persconferentie. Jaubert was de kapitein van de Nostromo, het jacht dat door de marine van India en de Verenigde Arabische Emiraten op 4 maart 2018 werd onderschept. Aan boord van het schip: prinses Latifa van Dubai. Zij probeerde de strenge regels en wetgeving van het land te ontvluchten. De prinses werd met geweld terug naar Dubai gebracht en de kapitein werd ontvoerd. Hij werd 1.300 kilometer verder naar een marinebasis in Fujairah gebracht. Maar gezien het jacht op dat moment in internationale wateren vaarde, wil kapitein Jaubert Emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum en de Indiase premier Narendra Modi nu aanklagen voor het begaan van misdaden tegen de geldende wetten in het Internationaal Strafhof (ICC).

Gruwels

“Jaren voordat ze Dubai probeerde verlaten, nam prinses Latifa contact met mij op via e-mail. Ze vertelde mij over de gruwelijke beproevingen en de vervolgingen die zij en andere vrouwelijke leden van de koninklijke familie moesten ondergaan”, aldus de kapitein. “Dit heeft me overtuigd haar verzoek om het land te ontvluchten te accepteren, omdat ik zag dat ze behandeld werd alsof het de middeleeuwen waren. Achter de gesloten deuren van het paleis gaan onmenselijke en barbaarse handelwijzen schuil.”

(lees verder onder de foto)

Extreme middelen

Volgens de kapitein zette de heerser van Dubai de grote middelen in. “We werden achtervolgd door drie oorlogsschepen en spionagevliegtuigen. Op de dag van de aanval werd ons communicatiesystemen geblokkeerd en werd ons jacht bestormd door 15 zwaar bewapende mannen in militaire uitrusting”, klinkt het. “We werden vastgebonden en vervolgens zonder genade in elkaar geslagen. De Nostromo werd gekaapt en er rukten minstens tien helikopters uit. Prinses Latifa werd, ondanks het feit dat ze asiel had aangevraagd en gesmeekt heeft om niet terug te moeten keren naar Dubai, met geweld naar een van de helikopters gebracht.”

Deuren op slot

Er hangt Mohammed bin Rashid al-Maktoum dus mogelijk een rechtszaak boven het hoofd. Al lijkt de Emir niet bepaald te vrezen voor de gevolgen, gezien hij gewoon doorgaat met zijn praktijken. Meer nog: hoewel de wereld verontwaardigd reageert op zijn hardhandige optreden tegen zijn eigen dochter, zou de sjeik intussen alle vrouwelijke leden van de koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten virtueel geïsoleerd hebben. Geen van hen mag een mobiele telefoon bezitten, laat staan gebruiken. De deuren van de paleizen gingen op slot en in alle kamers en vertrekken werden tientallen bewakingscamera’s geïnstalleerd.

(lees verder onder de foto)

Onder meer prinses Mahra, één van de meest invloedrijke dochters van de sjeik, werd zo gevangen gezet in haar eigen kamer. Mahra volgde de Westerse levensstijl en werd tijdens haar reizen naar het buitenland al gefotografeerd in korte rok. Prinses Mahra had een goed contact met haar halfzus Latifa en heeft naar verluidt geprotesteerd tegen de plannen om haar terug te halen. Er werd zelfs vernomen dat prinses Mahra enkele sleutelfiguren binnen de regering publiekelijk beschuldigde van de ontvoering van haar halfzus.

Geen communicatie

De Emir, die 23 kinderen heeft, heeft zijn dochter naar verluidt bestempeld als ‘heks’. Omdat hij wilde voorkomen dat ook de andere vrouwelijke leden van de koninklijke familie dat pad volgden, zou hij zijn medewerkers hebben bevolen zijn dochters in afzondering te sturen en “alle communicatie af te sluiten”. Wat er nu met prinses Mahra en de andere vrouwen zal gebeuren, zal de toekomst moeten uitwijzen.