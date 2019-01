Na de exodus van haar personeel werft Meghan Markle terug aan, dit het nieuwste lid van de staf DBJ

20 januari 2019

11u04 0 Royalty Nadat verschillende leden van hun personeel Meghan (37) en Harry (34) hebben verlaten, werft het koppel nu terug aan. Nieuwste lid van de staf is persverantwoordelijke Christian Jones. De twee gingen vrijdag lunchen.

Christian Jones en Meghan werden vrijdag samen gespot in West-Londen. De hertogin van Sussex zag er opvallend casual uit in jeansbroek, huidskleurige pumps, lange jas en zonnebril. De man met lange jas en sjaal is Christian Jones, hij is sinds december de nieuwe persverantwoordelijke van het koppel.

Meet Meghan Markle's Dashing New Communications Secretary Christian Jones | E! News - E! NEWS https://t.co/lrszcfO98K pic.twitter.com/IiC8KmCeeh Top Celeb News(@ TopCelebNews_) link

Christian Jones studeerde economie en financiën aan Cardiff University en studeerde daar cum laude af. Hij is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder werkte hij als speechschrijver voor parlementslid David Davis. Tussen 2016 en juli 2018 was die Secretary of State for Exiting the European Union (minister van Vertrek uit de Europese Unie), informeel ook wel de Brexit-minister genoemd. Op 8 juli 2018 trad hij af (een dag later gevolgd door zijn onderminister Steve Baker) uit onvrede over de koers van Theresa May ten aanzien van de brexit.

Exodus

De laatste weken komt Meghan vaak onder de aandacht omwille van haar personeel dat er de brui aan geeft. Haar persoonlijke bodyguard vertrok al ook Melissa Touabti – de persoonlijke assistente van Meghan Markle – gooide vorige maand de handdoek na zes maanden dienst. Touabti zou gezegd hebben dat ze “veel moest verdragen”.

Ook Samantha Cohen – de persoonlijke secretaresse van Meghan en Harry – kondigde al aan dat ze zich richting uitgang begeeft. Ze zou wel nog blijven tot het kind van Meghan en Harry geboren wordt, in de lente. Cohen werkte 17 jaar aan het hof, onder meer voor de Queen, en was sinds mei vorig jaar in dienst van het koppel. Aanvankelijk op tijdelijke basis – ze moest Meghan onder meer de etiquette van het hof bijbrengen – maar toen Meghan kenbaar maakte dat ze Cohen fulltime in dienst wilde nemen, bedankte die laatste voor de eer.