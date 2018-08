Na 100 dagen huwelijk waarschuwen experts: "Meghan Markle moet in de schaduw van Kate Middleton blijven" Karen Van Eyken

25 augustus 2018

19u28

Bron: Vanity Fair 0 Royalty De hype rond prins Harry en Meghan Markle gaat maar niet liggen. Drie maanden na hun huwelijk buigen royaltykenners zich over de rol van Meghan Markle.

In de reportage 'Meghan en Harry: de eerste 100 dagen' in het magazine 'Vanity Fair' laten experts en insiders hun licht schijnen op de veelbesproken relatie en de manier waarop Meghan haar taak vervult als lid van de koninklijke familie.

Volgens het Amerikaanse magazine hebben intimi verklaard dat Queen Elizabeth heel graag in het gezelschap van de kersverse echtgenote van prins Harry vertoeft. Ze vindt Meghan een aangename vrouw en amuseert zich met haar wanneer ze samen een event bijwonen.

De voormalige actrice is er niet alleen in geslaagd om op een goede manier om te gaan met de buzz en drukte die rond de Britse koninklijke familie hangt, maar heeft ook iedereen weten te betoveren met haar charme.

Toch waarschuwt royalty-expert William Hanson Meghan voor een grote fout. "De koninklijke familie heeft haar eigenlijk gewoon in het diepe gegooid." En hij vervolgt: "Ze is evenwel niet de ster van de show; ze speelt een bijrol. Als ze misschien een beetje te goed presteert, dan komt Kate Middleton in de schaduw te staan, terwijl die laatste wel de toekomstige koningin zal worden. Dus Meghan moet haar rol spelen, maar niet té goed."

Hoewel de hertogin van Sussex ondertussen meer dan een dozijn opdrachten heeft uitgevoerd, moet ze nog haar eigen weg vinden. Het personeel van het paleis benadrukt dat dit zal gebeuren als haar rol duidelijker wordt omschreven, maar vooralsnog wil ze het liefst samen met haar echtgenoot op pad.

"Ze is erg afhankelijk van Harry, die haar geweldig heeft geholpen om grip te krijgen op alles wat ze heeft moeten leren op korte tijd", zegt een koninklijke bron. "Hij is haar rots in de branding."