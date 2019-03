Mysterie weer groter: Marokkaans koningshuis verbiedt publicatie van onthullend artikel over verdwenen prinses TDS

06 maart 2019

12u53

Bron: Le Nouvel Afrique/Echobuzz221 0 Royalty Waar is prinses Lalla Salma? Sinds haar afwezigheid tijdens de officiële staatsbezoeken van de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia aan Marokko en de Britse prins Harry en Meghan Markle, draait de geruchtenmolen weer op volle toeren. De vrouw van de Marokkaanse koning Mohammed VI (55) is intussen al twee jaar vermist. En nu het koningshuis de publicatie van een onthullend artikel over de kwestie heeft verboden, wordt het raadsel enkel groter.

Wat is er toch met prinses Lalla Salma gebeurd? De vraag houdt de media nu al twee jaar in de ban. De prinses werd het laatst gezien in Montevideo in Uruguay, op 18 oktober 2017. Sindsdien ontbreekt van de royal elk spoor. Volgens verschillende bronnen dicht bij het paleis zijn de Marokkaanse koning en de prinses intussen gescheiden en wil de koninklijke familie dat koste wat kost verborgen houden voor de buitenwereld. Maar nu de publicatie van een nieuw artikel van journalist Ferran Sales Aige, genaamd “Mohamed VI, de homoseksuele prins die koning van Marokko werd”, werd tegenhouden door het Marokkaanse hof, kwamen er meer vragen dan antwoorden bij.

Volgens de journalist werd het huwelijk tussen koning Mohammed VI en zijn vrouw verbroken omdat de koning in realiteit homoseksueel zou zijn. In het artikel kwamen verschillende getuigen aan bod en werden ook de vroegere seksuele escapades van de koning tijdens zijn studies in Brussel onder de loep genomen. Mohammed VI zou vaste klant geweest zijn bij een aantal bekende homobars in onze hoofdstad. Ook zou de vader van Mohammed VI hem hebben laten natrekken door een detective en zou die hebben ingegrepen toen zijn zoon opvallend veel mannelijke bezoekers ontving in zijn prinselijke paleis.

Waar of niet?

Of de beweringen waar zijn of niet, komen we wellicht nooit te weten. Het koninklijk paleis heeft de vermeende scheiding tussen Mohammed VI en Lalla Salma nooit bevestigd, noch ontkend. Homoseksualiteit is bovendien een uiterst gevoelig onderwerp in het islamitische land. De vermeende geaardheid van Mohammed VI zou zelfs aanleiding hebben gegeven tot twijfel over zijn geschiktheid om het land te leiden, omdat de koning ook de religieuze leider van Marokko is. Homoseksualiteit geldt onder moslims als ‘haraam’, streng verboden.

Is het feit dat het bewuste artikel van de journalist niet mag verschijnen een teken aan de wand? Het is nog maar de vraag. Het Marokkaanse hof lijkt elk beetje informatie over Lalla Salma diep in de doofpot te willen steken. Zo zou Mohammed VI ook alles op alles zetten om de publicatie van een aankomend boek door Gerard Fauré, een voormalige baas van de Franse maffia, te doen stoppen. In dat boek zou uit de doeken worden gedaan dat de koning wel eens verantwoordelijk kan zijn voor de dood van zijn eigen vader, koning Hassan II van Marokko. De auteur belooft in het boek met bewijzen te komen van de ‘bestelde moord’ op de voormalige vorst.