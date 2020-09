Mysterie in Kensington Palace: lijk uit meer voor woonst van prins William en Kate gehaald TK

05 september 2020

09u41

Bron: Daily Mail 0 Royalty Een lijk in Kensington Palace, het klinkt als het plot van een Agatha Christie-roman. Toch gebeurde het vorige week in Londen: uit het meer voor het paleis, waar onder meer prins William woont, werd een lichaam opgevist. De plaatselijke instanties krabben met de handen in het haar.

De Britse royals hebben vele paleizen en landgoederen, maar Kensington Palace is toch wel een van de belangrijkste. Het majestueuze gebouw in hartje Londen huist onder meer prins William, zijn vrouw Kate Middleton en hun kinderen, maar ook prinses Eugenie en haar man Jack. En nu ook een moordmysterie dus.

Bepaalde delen van Kensington Palace zijn toegankelijk voor het publiek, die tegen betaling een bezoekje kan brengen aan de Britse pracht en praal. Het gaat om een aantal appartementen in het gebouw en de tuinen - waar Harry en Meghan trouwens hun verloving aankondigden. Ook het meer voor het paleis is openbaar terrein, en een plaats waar veel joggers komen lopen. Dat maakt het er niet gemakkelijker op om het lichaam - het gaat om een vrouw - te identificeren. Eerst werd gedacht aan een vrouw die al een week vermist was, maar zij werd intussen levend en wel teruggevonden. De identiteit van het slachtoffer blijft dus voorlopig een groot vraagteken.

De politie wil verder niet veel kwijt over de zaak. “We behandelen de zaak als een onverklaarbaar overlijden”, aldus een woordvoerder van Scotland Yard aan de Daily Mail. “Maar voorlopig is het geen verdacht overlijden. Het onderzoek loopt.”