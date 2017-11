Mugabe (93) stapt op en zo wordt Queen (91) oudste staatshoofd ter wereld FT

23u04

Bron: ANP 0 EPA Queen Elizabeth II is nog niet onmiddellijk van plan haar troon af te staan aan prins Charles.

Wat het vertrek van Robert Mugabe in Zimbabwe met de Queen te maken heeft? Heel eenvoudig: nu de president van het Afrikaanse land op 93-jarige leeftijd opstapt, krijgt de Engelse koningin er een nieuwe 'titel' bij - die van oudste staatshoofd ter wereld. Elizabeth, intussen 91, had al het record van langst zittende Britse monarch in handen. De koningin, die afgelopen maandag nog haar zeventigste huwelijksdag vierde, zit intussen al 65 jaar op de troon in Groot-Brittannië.

In de lijst van oudste staatshoofden ter wereld staan nog meer koninklijke namen. De Japanse keizer Akihito neemt met zijn 83 jaar de zevende plek in, gevolgd door koning Salman van Saoedi-Arabië. Hij is 81.