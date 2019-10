Exclusief voor abonnees Morgen bestijgt Japanse keizer Naruhito de troon Hoe verloopt de eeuwenoude ceremonie en welke royals staan op de gastenlijst? LB

21 oktober 2019

15u59 0 Royalty De Japanse keizer Naruhito bestijgt morgen de troon met een eeuwenoude ceremonie die zal worden bijgewoond door 2000 mensen uit 190 landen. Zowat elk gekroond hoofd ter wereld is erbij, onder wie ons vorstenpaar en het Nederlandse, maar ook prins Charles en de omstreden kroonprins Mohammed Bin Salman van Saudi-Arabië. De 59-jarige Naruhito volgde in mei zijn vader Akihito op, nadat die als eerste keizer in twee eeuwen troonsafstand had gedaan. Wat weten we over de 126ste Japanse keizer en hoe verloopt de ceremonie?

Keizer Naruhito is de oudste zoon van keizer Akihito en keizerin Michiko. In 1974 stuurt keizer Akihito zijn dan 14-jarige zoon naar een gastgezin in het Australische Melbourne. Akihito had daar een jaar eerder rondgereisd en dat was hem dusdanig bevallen dat hij zijn zoon adviseert hetzelfde te doen. Naruhito studeert aan de meest prestigieuze school in Tokio en trekt na een intensieve cursus Engels naar de universiteit van Oxford om er geschiedenis te studeren. Tijdens zijn drie jaar aan Oxford reist hij door Europa en ontmoet hij de koninklijke families van het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Noorwegen en Nederland. Eens terug in Japan rondt hij in 1988 zijn masterstudie geschiedenis af.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen