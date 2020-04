Mooi gebaar: Spaanse royals bellen ziekenhuizen op om zorgverleners te bedanken TDS

04 april 2020

16u30

Bron: ANP 2 Royalty Koning Felipe (52) en zijn vrouw Letizia (47) steken hun zwaar getroffen land een hart onder de riem. De Spaanse koning en koningin hebben zaterdag een belrondje gemaakt met verschillende ziekenhuizen en organisaties om te informeren over de huidige stand van zaken in tijden van de coronacrisis.

Zo hing Felipe aan de lijn met de directeuren van de ziekenhuizen in Alicante, Murcia en Zaragoza. Zij vertelden de monarch hoe de situatie ervoor stond nadat drie weken geleden de noodtoestand in Spanje werd uitgeroepen. Felipe bedankte hen voor het werk wat zij en iedereen in de zorg deden.

Letizia pakte de telefoon op om te bellen met Angeles Carmona, de president van het Observatorium voor huiselijk- en gendergeweld. Dat deed ze ter aanvulling op het telefoontje dat ze drie dagen geleden al pleegde met 016, de hulplijn voor vrouwen in Spanje die lijden onder huiselijk- en gendergeweld.