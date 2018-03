Mooi gebaar: koningin Mathilde staat stil bij Vrouwendag TDS

02 maart 2018

19u57

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Mathilde van België gaat ook dit jaar weer met verschillende vrouwen in gesprek in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw. Het paleis maakte vrijdag bekend dat Mathilde donderdag vrouwen uit diverse sectoren van de provincie Oost-Vlaanderen ontvangt.

Met hen wisselt de echtgenote van koning Filip van gedachten over "de status van de vrouw in onze samenleving". Ook staat Mathilde met haar gasten stil "bij de uitdagingen en de verwachtingen waarmee de vrouw te maken heeft". De ontmoeting vindt plaats in de ambtswoning van de Gouverneur.

Mathilde staat al langer stil bij de Internationale Dag van de Vrouw, elk jaar op 8 maart. Zo ontmoette ze in 2016 een aantal vooraanstaande vrouwen uit de provincie West-Vlaanderen.