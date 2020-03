Monaco geeft update na coronabesmetting prins Albert: “Geen reden tot bezorgdheid” TK

22 maart 2020

09u05

Bron: ANP 0 Royalty Prins Albert II van Monaco, die besmet is met het coronavirus, zegt geraakt te zijn door alle uitingen van medeleven die hij van over de hele wereld mocht ontvangen. Hij wil iedereen daarvoor hartelijk danken. Dat laat zijn hofhouding weten.

Donderdag werd bekend dat de Monegaskische prins getroffen werd door het virus. Hij blijft voorlopig thuis in het prinselijk paleis van Monaco, waar artsen zijn gezondheid meerdere keren per dag controleren. Er is geen reden tot bezorgdheid, meldt het paleis. Ook houdt hij zich aan strikte voorzorgsmaatregelen om het virus niet verder te verspreiden.

Hoe Albert (62) besmet is geraakt, weet hij niet. "Het had elk moment in de afgelopen tien dagen kunnen gebeuren. Je zult het nooit weten", liet hij donderdag weten aan People "Ik voel me oké. Mijn symptomen zijn vergelijkbaar met die van een griep, maar het voelt als een milde vorm. Ik heb lichte koorts, niet zo erg", zei hij.