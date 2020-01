Moet Meghan Markle Britse nationaliteit laten varen nu ze in Canada woont? MVO

28 januari 2020

19u00

Prins Harry en Meghan hebben zich teruggetrokken in Canada. Daar zullen ze vanaf nu het grootste deel van hun tijd doorbrengen, al zouden ze die naar eigen zeggen verdelen tussen Noord-Amerika en Groot-Brittannië. Maar wat betekent dat voor de Amerikaanse Meghan, die nog volop in het proces zat om de Britse nationaliteit aan te vragen?

Wat moet een Amerikaanse actrice doen om een Britse royal te worden? Wel, trouwen met een prins dekt het ‘royalty’ gedeelte, maar nog niét het Britse. Daarvoor moet Meghan dezelfde procedure doorlopen als eender welke andere persoon van buitenlandse afkomst die graag de Britse nationaliteit zou krijgen.

Huwelijk niet genoeg

In tegenstelling tot wat vele mensen denken is een huwelijk met een Brit niet genoeg om zelf Brits te worden. Omdat ze getrouwd is met Harry krijgt Meghan wel een visum, een soort paspoort waarmee ze als echtgenote van een Brit in het land mag verblijven. Maar ze blijft tot de dag van vandaag nog steeds ‘een Amerikaanse in Engeland’. Omdat ze een écht onderdeel van de koninklijke familie wilde worden, stond Meghan erop om ook officieel de Britse nationaliteit aan te vragen.

“Ze krijgt daarbij geen voorkeursbehandeling”, liet haar perssecretaris, Jason Knauf, vlak na haar huwelijk weten. “Meghan zal haar immigratievoorwaarden voorbeeldig naleven, net zoals iedereen dat moet. Ze heeft de intentie om een volwaardig Brits staatsburger te worden, maar ze weet dat het enkele jaren kan duren om alles in orde te brengen.” Hij liet in het midden of Meghan daarnaast ook haar Amerikaanse nationaliteit zou behouden, en uiteindelijk dus met een dubbele nationaliteit door het leven zou gaan.

Voorwaarden

Aan dat immigratieproces hangen uiteraard ook enkele voorwaarden vast. Pas wanneer Meghan vijf jaar lang getrouwd is met Harry krijgt ze een permanent visum, eentje dat niet meer hernieuwd moet worden. Daarna kan ze pas de Britse nationaliteit aanvragen. Als ze dat nog steeds wil, ook na haar verhuis naar Canada, ligt er echter een addertje onder het gras: ze mag de laatste drie jaar voor de aanvraag slechts 270 dagen buiten de UK hebben doorgebracht. Dat wordt problematisch, gezien het koppel deeltijds in het buitenland woont, en daarnaast ook nog moet reizen voor hun werk.

Toch staat het burgerschap nog altijd op Meghans agenda. “De hertogin wil nog steeds een Brits staatsburger worden en is niet van plan om haar voorbereiding daarop te laten varen”, liet een woordvoerder weten na het nieuws over de ‘Megxit’. Hoe ze dat in dat praktijk precies zal aanpakken, gaf hij niet mee.

Archie en co

Wat dan met baby Archie? Die kreeg bij zijn geboorte meteen de Britse nationaliteit mee, omdat hij in Groot-Brittannië is geboren. Hij heeft op dit moment nog geen dubbele nationaliteit, maar zou die gemakkelijk kunnen aanvragen, omdat zijn moeder uit de VS afkomstig is en er vele jaren heeft gewoond. Toekomstige kinderen van Harry en Meghan zouden mogelijk de Canadese nationaliteit kunnen krijgen, indien ze in Canada ter wereld komen. Daarnaast kunnen ze uiteraard ook de Britse én Amerikaanse nationaliteit claimen. Alle drie de landen staan het toe om drie nationaliteiten in totaal op je paspoort te hebben.