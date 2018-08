Moeder Meghan gaat dochter achterna en verhuist naar Londen lva

Doria Ragland gaat haar dochter achterna. De moeder van Meghan, hertogin van Sussex, zou naar Londen willen verhuizen. Ingewijden vertellen The Sunday Express dat Doria mogelijk al snel naar het Verenigd Koninkrijk verkast.

"Ze maakt zich op voor een verhuizing naar Londen", weet de bron, die wordt omschreven als een vriend van Doria. "Ik denk dat ze zo snel mogelijk vertrekt. Ze wil graag dichter bij haar dochter wonen."

Doria, die vlak na de bruiloft van Meghan met prins Harry haar job in Los Angeles opzegde, was op 19 mei als enige familielid van de hertogin bij de trouwerij. Tijdens dat korte verblijf in het Verenigd Koninkrijk zou de Britse koninklijke familie "diepe indruk" hebben gemaakt op de Amerikaanse.

"Bovendien is ze gevallen voor Engeland", verklapt de ingewijde. "Toen ze terugkwam vertelde ze dat het een plek is waar ze ook gelukkig zou kunnen zijn."

Meghan, die voor prins Harry naar Londen verhuisde, heeft een nauwe band met haar moeder. "Al voor de bruiloft vertelde Doria hoezeer ze haar Megs mist." Volgens de bron heeft Doria er dan ook 'alles' voor over om dichter bij haar dochter te wonen. "Zeker als Meghan straks zelf een gezin heeft. Doria wordt een geweldige oma."