Moeder Kate Middleton verkoopt bloederige prinsessenjurk, en daar kan niet iedereen om lachen

02 oktober 2018

14u35

Bron: Daily Star 0 Royalty De moeder van Kate Middleton krijgt de wind van voren. Ze verkoopt via haar webshop voor feestartikelen een 'bloederige' prinsessenjurk, en dat valt niet bij iedereen in goede aarde. "Dit is ziekelijk", reageert een goede vriendin van prinses Diana.

Het is niet de eerste keer dat de moeder van Kate Middleton onder vuur komt te liggen om ‘Party Pieces’, haar eigen webshop voor feestartikelen. Eerder dit jaar verkocht ze nog versieringen en confetti voor het huwelijk van Harry en Meghan. Volgens tegenstanders wil ze enkel munt slaan uit haar koninklijke connectie.

Met de verkoop van de 'bloederige' prinsessenjurk komt ze weer in opspraak. De jurk draagt de naam ‘Zombie Sleeping Princess’, en er staan een ribbenkast, organen en verschillende bloedvlekken op gedrukt. Ook de omschrijving op de website laat er geen twijfel over bestaan: “Deze prinses zal de griezeligste prinses op elk Halloweenfeestje zijn”.

Volgens Simone Simmons, een goede vriendin van prinses Diana, is de jurk totaal ongepast. “Dit is zieker dan ziek. Ik hoop dat mensen deze website boycotten. Dit is echt het laagste van het laagste”, reageert zij. Volgens haar verwijst de jurk naar de autocrash waarbij Diana het leven liet in 1997. “Dit getuigt van heel weinig smaak", vindt ook de Britse royaltykenner Ingrid Seward.